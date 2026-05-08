MSV Duisburg bleibt nach dem Remis in Aue fast sicher vor RWE

Zementiert der MSV seine Aufstiegsambitionen? – Foto: Imago Images

Der MSV Duisburg hat im ersten Spiel des vorletzten Spieltags der 3. Liga einen wichtigen Sieg verpasst und sich beim bereits abgestiegenen FC Erzgebirge Aue mit einem torlosen Remis begnügen müssen. Dennoch springen die Duisburger vorerst auf Rang zwei.

Nach dem Seitenwechsel lief die Uhr zunehmend gegen den MSV, der mit jeder Minute hektischer wurde. Abgesehen von einem Abschluss von Dominik Kother aus spitzem Winkel (53.) kam zunächst wenig von den Gästen, weshalb Dietmar Hirsch nach gut einer Viertelstunde reagierte und unter anderem Lex-Tyger Lobinger sowie Can Coskun brachte. Doch auch die Joker konnten den blau-weißen Angriff nicht entscheidend beleben, weil Aue aufopferungsvoll verteidigte und die Räume eng hielt.

Die Gäste taten sich über weite Strecken schwer, klare Chancen herauszuspielen. Aue, das trotz des feststehenden Abstiegs erneut engagiert auftrat, hielt defensiv kompakt dagegen und ließ dem MSV nur wenig Raum in gefährlichen Zonen.

Gute Duisburger Möglichkeiten blieben Mangelware. Die beste Chance in dieser Phase hatte Ben Schlicke, der nach einer Ecke frei zum Abschluss kam, den Ball aber knapp rechts vorbeisetzte (64.). Aus dem Spiel heraus fiel dem MSV immer weniger ein, weshalb die Gäste in der Schlussphase zunehmend auf Flugbälle in den Strafraum setzten. Diese verteidigten die Hausherren jedoch konsequent weg.

In den letzten Minuten wurde die Partie noch einmal wild. Coskun war mit Abschlüssen aus der zweiten Reihe am gefährlichsten (86., 89.), doch wirklich zwingend wurde Duisburg nicht mehr. Stattdessen kratzten am Ende sogar die Veilchen am Sieg: Bei einem Konter war MSV-Torhüter Maximilian Braune von seinen Vorderleuten allein gelassen, parierte in der Nachspielzeit aber zweimal glänzend und rettete den Zebras zumindest den Punkt (90.+6, 90.+7).

So blieb es beim 0:0, das für Aue wie ein gefühlter Sieg wirkte - und für Energie Cottbus eine große Chance bietet: Der direkte Konkurrent kann am Samstag gegen SV Wehen Wiesbaden wieder vorbeiziehen und sich im Rennen um den direkten Aufstiegsplatz absetzen.

Tabelle: Rang zwei erobert - Cottbus kann kontern

Trotz des Unentschiedens zieht der MSV Duisburg mit nun 67 Punkten zunächst an FC Energie Cottbus vorbei und übernimmt Rang zwei. Cottbus hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann am Samstag mit einem Sieg gegen SV Wehen Wiesbaden zurückschlagen.

Immerhin: Rang drei dürfte dem MSV an diesem Wochenende kaum zu nehmen sein. Gegenüber Rot-Weiss Essen besitzen die Duisburger bei drei Punkten Vorsprung zudem ein deutlich besseres Torverhältnis, das aktuell um sieben Treffer besser ist. Essen müsste damit ein außergewöhnliches Szenario schaffen, um den MSV noch zu verdrängen.

Der verpasste Sieg hat jedoch auch Auswirkungen auf den Niederrheinpokal. Hätte Duisburg gewonnen, wäre Rang vier sicher gewesen und der MSV damit unabhängig vom Pokalfinale für den DFB-Pokal qualifiziert. Dadurch wäre auch Finalgegner SC St. Tönis bereits sicher im DFB-Pokal gewesen. Diese Gewissheit muss der Oberligist nun mindestens eine weitere Woche vertagen.

Der vorletzte Spieltag in der 3. Liga

37. Spieltag

08.05.26 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg

09.05.26 VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball

09.05.26 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden

09.05.26 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

09.05.26 Rot-Weiss Essen - SC Verl

09.05.26 TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04

09.05.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

10.05.26 TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05

10.05.26 Viktoria Köln - Alemannia Aachen

10.05.26 TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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