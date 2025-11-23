MSV Duisburg beim Traditionsmasters: Diese Spieler sind dabei

Mit namhaften Spielern reist der MSV Duisburg zum Traditionsmasters. – Foto: Arno Wirths

Am 4. Januar 2026 ist es wieder soweit. Das ruhmreiche NRW-Traditionsmasters in Mülheim geht in die nächste Runde. Neben den Traditionsmannschaften des 1. FC Köln, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Bochum und der SG Wattenscheid 09 ist auch der MSV Duisburg mit dabei. Das Team wurde dabei ordentlich umgekrempelt und geht mit gleich einigen namhaften Akteuren der jüngeren Vergangenheit an den Start. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von den Mülheimer Allstars.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Angeführt wird das Aufgebot von MSV-Legende Bernard Dietz und dem aktuellen Chefscout Uwe Weidemann. Allein diese beiden vereinen fast 450 Einsätze für die Zebras in ihrer persönlichen Statistik. Hinzu kommen die ehemaligen Publikumsliebline Nico Klotz und Sascha Dum, der aktuelle Co-Trainer des Wuppertaler SV, Adli Lacheb, sowie Kolja Pusch, Marvin Bakalorz und Sercan Güvenisik. Außerdem laufen in Zebrastreifen auf: Björn Nickel, Daniel Beine, Ralf Keidel, Oliver Rademacher, Sebastian Pick, Sebastian Wickl und Toni Georgiev.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Team1902 (@19null2) Im vergangenen Winter war für den MSV der Wettbewerb nach drei Niederlagen in der Gruppenphase schon frühzeitig beendet. Am Ende sicherte sich der 1. FC Köln den Titel, nach einem knappen 3:2-Erfolg im Finale gegen Rot-Weiss Essen. Im kommenden Jahr dürfte der MSV, so sich das Team schnell auf dem Platz findet, durchaus ein Kandidat für eine Top-Platzierung sein.