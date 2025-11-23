MSV Duisburg beim Traditionsmasters: Diese Spieler sind dabei

Am 4. Januar 2026 ist es wieder soweit. Das ruhmreiche NRW-Traditionsmasters in Mülheim geht in die nächste Runde. Neben den Traditionsmannschaften des 1. FC Köln, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, VfL Bochum und der SG Wattenscheid 09 ist auch der MSV Duisburg mit dabei. Das Team wurde dabei ordentlich umgekrempelt und geht mit gleich einigen namhaften Akteuren der jüngeren Vergangenheit an den Start. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von den Mülheimer Allstars.
Angeführt wird das Aufgebot von MSV-Legende Bernard Dietz und dem aktuellen Chefscout Uwe Weidemann. Allein diese beiden vereinen fast 450 Einsätze für die Zebras in ihrer persönlichen Statistik. Hinzu kommen die ehemaligen Publikumsliebline Nico Klotz und Sascha Dum, der aktuelle Co-Trainer des Wuppertaler SV, Adli Lacheb, sowie Kolja Pusch, Marvin Bakalorz und Sercan Güvenisik. Außerdem laufen in Zebrastreifen auf: Björn Nickel, Daniel Beine, Ralf Keidel, Oliver Rademacher, Sebastian Pick, Sebastian Wickl und Toni Georgiev.
Im vergangenen Winter war für den MSV der Wettbewerb nach drei Niederlagen in der Gruppenphase schon frühzeitig beendet. Am Ende sicherte sich der 1. FC Köln den Titel, nach einem knappen 3:2-Erfolg im Finale gegen Rot-Weiss Essen. Im kommenden Jahr dürfte der MSV, so sich das Team schnell auf dem Platz findet, durchaus ein Kandidat für eine Top-Platzierung sein.
Auf wen die Duisburger in der Gruppenphase treffen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, die Auslosung sowie die Veröffentlichung des Spielplans dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen und wird dann entsprechend auch an dieser Stelle berücksichtigt.