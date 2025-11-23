 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Aachen und Duisburg trennten sich ohne Sieger.
Aachen und Duisburg trennten sich ohne Sieger. – Foto: Gerhard Hannappel

MSV Duisburg außen vor, RW Oberhausen mit Coup gegen Gladbach

U19-DFB-Nachwuchsliga: Der MSV Duisburg hat auch seine letzte Minimalchance auf einen Einzug in die Zwischenrunde verspielt, parallel durfte RW Oberhausen wiederum einen immens wichtigen Dreier feiern.

Während RW Oberhausen dank eines 3:1-Siegs gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf den Einzug in die Meisterrunde hoffen darf, sind die Chancen für den MSV Duisburg dahin. Die Zebras spielten nur 2:2-Unentschieden gegen Alemannia Aachen. Da auch nur die besten Gruppendritten zu den jeweils beiden Bestplatzierten in die nächste Runde einziehen, ist der MSV mit seiner Punktausbeute außen vor.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Gestern, 11:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
2
2
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Abgesagt

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - FC Viktoria Köln
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Elversberg - MSV Duisburg

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

Gestern, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
0
0
Abpfiff

Mi., 24.09.2025, 17:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
2
1
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
5
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
So., 30.11.25 12:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

Gestern, 11:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
5
1

Do., 20.11.2025, 19:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
1
0
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
0
2
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen

14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Meppen - FC Schalke 04
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach

