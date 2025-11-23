MSV Duisburg außen vor, RW Oberhausen mit Coup gegen Gladbach

Während RW Oberhausen dank eines 3:1-Siegs gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf den Einzug in die Meisterrunde hoffen darf, sind die Chancen für den MSV Duisburg dahin. Die Zebras spielten nur 2:2-Unentschieden gegen Alemannia Aachen. Da auch nur die besten Gruppendritten zu den jeweils beiden Bestplatzierten in die nächste Runde einziehen, ist der MSV mit seiner Punktausbeute außen vor.
13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - FC Viktoria Köln
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Elversberg - MSV Duisburg
_______________
13. Spieltag
So., 30.11.25 12:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden
_______________
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Meppen - FC Schalke 04
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach