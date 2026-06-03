MSV Duisburg auf Dauerkarten-Rekordjagd Der MSV Duisburg steuert auf einen neuen Dauerkartenrekord zu. Warum das Saisonticket in diesem Jahr besonders begehrt ist. von Marcel Eichholz · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Der MSV Duisburg ist wieder angesagt. – Foto: Ralph Görtz

Die tristen Jahre als graue Maus in der 3. Liga sind beim MSV Duisburg Geschichte. Reinigend und als Startschuss in eine bessere Zukunft wirkte der Abstieg in die Regionalliga West im Sommer 2024. Seitdem geht die Entwicklung bei den Zebras in allen Rubriken steil nach oben. War in der Viertklassigkeit das Zuschauerinteresse schon größer als es viele Jahre zuvor in der 3. Liga war, so setzte sich der Trend nach dem direkten Wiederaufstieg fort und schickt sich nun an, einen neuen Rekord zu erreichen.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Am Ende der vergangenen Saison gab es 8.890 Dauerkartenbesitzer an der Wedau. Mehr gab es in den Drittliga-Jahren zuvor noch nie. Nach aktuell elf Verkaufstagen ist gut die Hälfte davon bereits für die anstehende Spielzeit an den Fan gebracht. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilt, lautet der aktuelle Stand der verkauften Saisonabos 4212. Zum Vergleich: Das sind über 1.000 mehr verkaufte Dauerkarten als im Vorjahr und da schwappte noch die Euphoriewelle des Aufstiegs durch Duisburg. Erst vor wenigen Wochen hat der MSV Duisburg im Saisonfinale dramatisch den Aufstieg oder zumindest die Teilnahme an der Relegation zur 2. Bundesliga verspielt. Die Fans scheint das nicht zu beeindrucken, sondern stattdessen noch weiter anzustacheln. Die Zebras sind wieder in. Das ist überall in der Stadt klar zu sehen. Streifen zeigen gehört wieder dazu und die schrägen Blicke der Passanten sind verschwunden.

Doch dadurch steigt auch die Erwartungshaltung an den Verein, den Trainer und vor allem die Spieler auf dem Rasen. Der MSV will - ja er muss fast - den Aufstieg angehen. So sieht es der Drei-Jahre-Plan von Geschäftsführer Michael Preetz vor, den die Sponsoren abgesegnet und finanziert haben. Leichter als in der vergangenen Saison wird es in diesem Jahr nicht. Namhaft und traditionsreich ist das Teilnehmerfeld der Liga. Mit Fortuna Düsseldorf ist ein echtes Schwergewicht hinzugekommen, doch auch sie muss sich in der neuen Liga erst einmal beweisen. Vorkaufsrecht für Pokal und Liga Gerade das stark besetzte und sehr NRW-lastige Teilnehmerfeld dürfte einen Einfluss auf die Kaufentscheidung bei der Dauerkarte haben. Mehr als einmal waren im vergangenen Jahr die Tickets knapp geworden. Gegen Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, Hansa Rostock, Energie Cottbus und Viktoria Köln war der Heimbereich im Wedaustadion bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Attraktivität ist nun noch einmal gestiegen.