MSV Duisburg: Alle Trainer seit der Vizemeisterschaft 1963/64

Konstanz auf dem Trainerposten ist ein seltenes Gut im deutschen Profi-Fußball. So auch beim MSV Duisburg: Seit Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 standen schon zahlreiche Fußballlehrer an der Seitenlinie der Meidericher. Wir haben sie in der Übersicht - aktueller MSV-Duisburg-Trainer ist Dietmar Hirsch.