MSV Duisburg: Alle Trainer seit der Vizemeisterschaft 1963/64

Konstanz auf dem Trainerposten ist ein seltenes Gut im deutschen Profi-Fußball. So auch beim MSV Duisburg: Seit Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 standen schon zahlreiche Fußballlehrer an der Seitenlinie der Meidericher. Wir haben sie in der Übersicht - aktueller MSV-Duisburg-Trainer ist Dietmar Hirsch.
1.7.2024 - heute: Dietmar Hirsch
23.4.2024 - 30.6.2024: Uwe Schubert (Interimstrainer)
9.10.2023 - 23.4.2024: Boris Schommers
17.9.2023 - 8.10.2023: Engin Vural
4.5.2022 - 16.9.2023: Torsten Ziegner
18.10.2021 - 4.5.2022: Hagen Schmidt
7.10.2021 - 18.10.2021: Uwe Schubert (Interimstrainer)
2.2.2021 - 7.10.2021: Pavel Dotchev
28.1.2021 - 1.2.2021: Uwe Schubert (Interimstrainer)
11.11.2020 - 27.1.2021: Gino Lettieri
2.10.2018 - 10.11.2020: Torsten Lieberknecht
4.11.2015 - 1.10.2018: Ilia Gruev
1.7.2014 - 2.11.2015: Gino Lettieri
1.7.2013 - 30.6.2014: Karsten Baumann
3.9.2012 - 30.6.2013: Kosta Runjaic
28.10.2011 - 25.8.2012: Oliver Reck
2.11.2009 - 28.10.2011: Milan Sasic
17.11.2008 - 30.10.2009: Peter Neururer
10.11.2008 - 16.11.2008: Heiko Scholz
1.7.2006 - 9.11.2008: Rudi Bommer
5.4.2006 - 30.6.2006: Heiko Scholz
18.12.2005 - 4.4.2006: Jürgen Kohler
10.12.2005 - 16.12.2005: Heiko Scholz
1.1.2003 - 7.12.2005: Norbert Meier
4.11.2002 - 31.12.2002: Bernard Dietz
25.6.2001 - 3.11.2002: Pierre Littbarski
17.10.2000 - 30.5.2001: Seppo Eichkorn
1.7.2000 - 17.10.2000: Wolfgang Frank
25.3.2000 - 30.6.2000: Seppo Eichkorn
14.5.1996 - 23.3.2000: Friedhelm Funkel
03.11.1994 - 13.5.1996: Hannes Bongartz
24.3.1993 - 2.11.1994: Ewald Lienen
20.4.1992 - 23.3.1993: Uwe Reinders
1.7.1989 - 20.4.1992: Willibert Kremer
1.7.1986 - 30.6.1989: Detlev Pirsig
21.3.1986 - 30.6.1986: Friedhelm Vos
1.7.1985 - 12.9.1985: Günter Preuss
2.5.1983 - 30.6.1985: Luis Zacarias
1.7.1982 - 1.5.1983: Siegfried Melzig
1.12.1981 - 30.6.1982: Kuno Klötzer
11.2.1980 - 29.11.1981: Friedhelm Wenzlaff
1.7.1979 - 10.2.1980: Heinz Höher
22.5.1978 - 30.6.1979: Rolf Schafstall
29.11.1977 - 21.5.1978: Carl-Heinz Rühl
1.7.1976 - 19.11.1977: Otto Knefler
19.3.1976 - 30.6.1976: Rolf Schafstall
22.10.1973 - 16.3.1976: Willibert Kremer
1.8.1970 - 20.10.1973: Rudi Fassnacht
1.7.1968 - 30.7.1970: Robert Gebhardt
1.7.1967 - 30.6.1968: Gyula Lorant
1.7.1965 - 30.6.1967: Hermann Eppenhoff
2.3.1965 - 30.6.1965: W. Schmidt
1.7.1963 - 1.3.1965: Rudi Gutendorf