Allgemeines
Ennatz ist das Maskottchen des MSV Duisburg.
Ennatz ist das Maskottchen des MSV Duisburg. – Foto: Robin Bogaletzki

MSV Duisburg: Alle Trainer seit der Vizemeisterschaft 1963/64

MSV Duisburg: Alle Trainer des MSV Duisburg, die seit Bundesliga-Gründung 1963 an der Seitenlinie standen, im Überblick. Aktueller Trainer des MSV Duisburg ist Dietmar Hirsch

Konstanz auf dem Trainerposten ist ein seltenes Gut im deutschen Profi-Fußball. So auch beim MSV Duisburg: Seit Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 standen schon zahlreiche Fußballlehrer an der Seitenlinie der Meidericher. Wir haben sie in der Übersicht - aktueller MSV-Duisburg-Trainer ist Dietmar Hirsch.

  • Aktueller Trainer des MSV Duisburg ist Dietmar Hirsch - er übernahm den Drittligisten am 1. Juli 2024.
  • Bislang standen 47 verschiedene Trainer an der Seitenlinie des MSV.
  • Heiko Scholz bekleidete den Trainerposten in Duisburg gleich drei Mal.
  • Rekord-Trainer bei den Zebras ist mit 161 Spielen Friedhelm Funkel.

MSV Duisburg aktueller Trainer: Dietmar Hirsch

1.7.2024 - heute: Dietmar Hirsch

23.4.2024 - 30.6.2024: Uwe Schubert (Interimstrainer)

9.10.2023 - 23.4.2024: Boris Schommers

17.9.2023 - 8.10.2023: Engin Vural

4.5.2022 - 16.9.2023: Torsten Ziegner

18.10.2021 - 4.5.2022: Hagen Schmidt

7.10.2021 - 18.10.2021: Uwe Schubert (Interimstrainer)

2.2.2021 - 7.10.2021: Pavel Dotchev

28.1.2021 - 1.2.2021: Uwe Schubert (Interimstrainer)

11.11.2020 - 27.1.2021: Gino Lettieri

2.10.2018 - 10.11.2020: Torsten Lieberknecht

Unter Torsten Lieberknecht verpasste der MSV Duisburg knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Unter Torsten Lieberknecht verpasste der MSV Duisburg knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga. – Foto: Mohr/FNS

4.11.2015 - 1.10.2018: Ilia Gruev

1.7.2014 - 2.11.2015: Gino Lettieri

1.7.2013 - 30.6.2014: Karsten Baumann

3.9.2012 - 30.6.2013: Kosta Runjaic

28.10.2011 - 25.8.2012: Oliver Reck

2.11.2009 - 28.10.2011: Milan Sasic

17.11.2008 - 30.10.2009: Peter Neururer

Heiko Scholz übernimmt dreifach

10.11.2008 - 16.11.2008: Heiko Scholz

1.7.2006 - 9.11.2008: Rudi Bommer

5.4.2006 - 30.6.2006: Heiko Scholz

18.12.2005 - 4.4.2006: Jürgen Kohler

10.12.2005 - 16.12.2005: Heiko Scholz

1.1.2003 - 7.12.2005: Norbert Meier

4.11.2002 - 31.12.2002: Bernard Dietz

25.6.2001 - 3.11.2002: Pierre Littbarski

17.10.2000 - 30.5.2001: Seppo Eichkorn

1.7.2000 - 17.10.2000: Wolfgang Frank

25.3.2000 - 30.6.2000: Seppo Eichkorn

14.5.1996 - 23.3.2000: Friedhelm Funkel

Mit Friedhelm Funkel an der Seitenlinie spielten die Zebras in der Bundesliga.
Mit Friedhelm Funkel an der Seitenlinie spielten die Zebras in der Bundesliga. – Foto: IMAGO / Team 2

03.11.1994 - 13.5.1996: Hannes Bongartz

24.3.1993 - 2.11.1994: Ewald Lienen

20.4.1992 - 23.3.1993: Uwe Reinders

Vizemeister von 1963 an der Seitenlinie

1.7.1989 - 20.4.1992: Willibert Kremer

1.7.1986 - 30.6.1989: Detlev Pirsig

21.3.1986 - 30.6.1986: Friedhelm Vos

1.7.1985 - 12.9.1985: Günter Preuss

2.5.1983 - 30.6.1985: Luis Zacarias

1.7.1982 - 1.5.1983: Siegfried Melzig

1.12.1981 - 30.6.1982: Kuno Klötzer

11.2.1980 - 29.11.1981: Friedhelm Wenzlaff

1.7.1979 - 10.2.1980: Heinz Höher

22.5.1978 - 30.6.1979: Rolf Schafstall

29.11.1977 - 21.5.1978: Carl-Heinz Rühl

1.7.1976 - 19.11.1977: Otto Knefler

19.3.1976 - 30.6.1976: Rolf Schafstall

22.10.1973 - 16.3.1976: Willibert Kremer

1.8.1970 - 20.10.1973: Rudi Fassnacht

1.7.1968 - 30.7.1970: Robert Gebhardt

1.7.1967 - 30.6.1968: Gyula Lorant

1.7.1965 - 30.6.1967: Hermann Eppenhoff

2.3.1965 - 30.6.1965: W. Schmidt

1.7.1963 - 1.3.1965: Rudi Gutendorf

