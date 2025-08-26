MSV Düsseldorf wird seiner Favoritenrolle gerecht

„Wir waren in der zweiten Hälfte ebenbürtig, weil wir mutiger waren. Daran werden wir in den nächsten Wochen anknüpfen.“ Ob das dann ausreicht, schon am kommenden Wochenende bei der noch verlustpunktfreien TSV Eller 04 die ersten Punkte einzufahren, wird sich zeigen. Denn zur Wahrheit der MSV-Partie gehörte auch, dass diese schon entschieden war, als der CfR etwas besser aufkam.

Zwar wähnte Liomas die erste Chance des Spiels an der Pariser Straße bei den Seinen. Doch danach ließen die Gäste aus Eller die Muskeln spielen. Schon nach neun gespielten Minuten hatte die zum Auftakt gegen den DSC 99 noch weitestgehend blasse Offensive um Shohei Yamashita (5.) und den ehemaligen Bayern-.Profi Sinan Kurt (10.) auf 2:0 gestellt. Nihat Tepegöz (37.) und Wiren Bhaskar (43.) schraubten das Resultat kurz vor der Pause sogar auf 4:0.

CfR wacht zu spät auf

Für Panagiotis Liomas war der Zwischenstand die Folge von „zu viel Respekt und zu wenig Qualität“. Zumindest den Respekt legten seine Schützlinge nach dem Seitenwechsel ohnehin mit dem Rücken zur Wand stehend ab. Rikuto Maruki (51.) belohnte die Platzherren schnell mit dem Ehrentreffer. „Bei uns hat die Konzentration nach einer sehr guten ersten Halbzeit in Anbetracht der hohen Führung etwas nachgelassen“, monierte MSV-Coach Goran Tomic.

In Gefahr geriet der verdiente Erfolg seines Teams aber zu keiner Zeit, zumal sich auch der eingewechselte Anas El Morabiti noch in die Torschützenliste eintrug (86.). „Am Ende hätte der Sieg auch noch deutlich höher ausfallen können“, meinte Tomic auch mit Blick auf einen von Said Harouz verschossenen Strafstoß.

Bei aller Deutlichkeit des Ausgangs bleiben aber auch an der Heidelbergerstraße noch Fragen hinsichtlich des eigenen Leistungsvermögens offen. Die gegen den DSC 99 mitunter noch lethargisch wirkende Offensive kam gegen Links in Halbzeit eins ins Rollen. Allerdings war der Gegner aufgrund der angespannten Personalsituation auch stark limitiert.

Am kommenden Wochenende dürfte der MSV erheblich mehr Gegenwehr verspüren. Dann gastiert mit der SG Benrath-Hassels der Topfavorit der Liga an der Heidelberger Straße.