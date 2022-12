MSV Düsseldorf will die Festwochen fortsetzen Trainer El Mimouni geht zuversichtlich in das Spiel gegen Tabellenführer Velbert.

Die marokkanischen Festwochen endeten am späten Mittwochabend – zumindest auf internationaler Bühne. Das 0:2 gegen Frankreich besiegelte das Halbfinal-Aus der „Atlaslöwen“ bei der Weltmeisterschaft in Katar. Auf lokaler Bühne hoffen die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf indes, dass die marokkanischen Festwochen am Sonntag (14.30 Uhr, Kikweg) mit dem letzten Spiel des Jahres gegen die SSVg Velbert noch kein Ende nehmen. Seit nunmehr sieben Partien ist die Mannschaft von Trainer Mohamed El Mimouni schließlich ungeschlagen. Vor dem Duell mit dem Spitzenreiter spricht der 39-Jährige über...