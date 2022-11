MSV Düsseldorf verteidigt mit Leidenschaft Der Oberligist bringt gegen Union Nettetal einen 1:0-Vorsprung über die Zeit. Turus Niederlagenserie hält an.

Das gelang den Düsseldorfern dann über weite Strecken der ersten Halbzeit auch ziemlich gut. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen aber kaum vor das Tor der Düsseldorfer. Erst in der 39. Minute musste Florian Ricken, der nach Sprunggelenkverletzung ins Tor zurückgekehrt war, den ersten Schuss auf sein Tor parieren.

Bei Ballbesitz agierte der MSV aber häufig zu hektisch und zu ungenau. Im gesamten ersten Durchgang spielten sich die Elleraner keine einzige nennenswerte Torchance heraus. „In der ersten Halbzeit gab es von unserer Seite viele technische Fehler. Wir standen gut, haben nicht viel zugelassen, aber wir haben die zweiten Bälle komplett verloren“, analysierte El Mimouni nach dem Spiel. Nach dem Seitenwechsel sollte sich das schlagartig ändern. Der MSV kam gierig aus der Kabine, spielte zielstrebiger nach vorne und kam früh zum Torerfolg: Nach einer Ecke fiel der Ball King Samuel Manu vor die Füße, der aus zwölf Metern zur Führung einschob. Danach verpasste es der MSV, ein zweites Tor nachzulegen. So blieb es bis zum Schluss spannend, doch die Düsseldorfer verteidigten leidenschaftlich und retteten den knappen Sieg diesmal über die Zeit. Durch den Dreier hält der MSV weiter den Anschluss ans rettende Ufer. Der erste Nichtabstiegsplatz ist vier Punkte entfernt.



Turu 80 - Schwarz-Weiß Essen 0:2. Es gibt regelmäßige Beobachter der Oberliga, die behaupten, dass Noel Futkeu in dieser Spielklasse eigentlich nichts zu suchen hat. Sie sehen in dem Offensivspieler in Reihen des ETB Schwarz-Weiß Essen das Potenzial für eine höhere Spielklasse. Zum Leidwesen der Turu schnürt Noel Futkeu aktuell aber noch in der Oberliga die Fußballschuhe für den ETB. Der 19-Jährige machte im Stadion an der Feuerbachstraße auch am Sonntag wieder einmal den Unterschied zu Gunsten des Traditionsklubs aus Essen aus. Mit seinen Saisontoren 14 und 15 sorgte Futkeu im Alleingang für den 2:0-Sieg des ETB und besiegelte zugleich die achte Niederlage in Serie für die tief im Abstiegskampf steckende Turu.