MSV Düsseldorf verpasst die Aufstiegschance

Nur 90 Pflichtspielminuten später stand fest, dass sich das Risiko nicht auszahlte. Denn die mit dem Wechsel auf der Trainerbank verbundene Hoffnung, doch noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen zu können, zerplatzte am Gründonnerstag wie eine Seifenblase.

Düsseldorf kassiert zwei Tore in kurzer Folge

Dass seine Elf dennoch 60 Minuten lang an einem Auswärtssieg schnuppern durfte, lag auch an Unachtsamkeiten der Hausherren. „Beim 0:1 segelt ein Freistoß an Freund und Feind vorbei ins lange Eck. Vor dem 1:2 begehen wir einen individuellen Fehler. Damit haben wir das Spiel unnötig spannend gemacht“, kritisierte Nermin Ramic.

Benraths Trainer konnte sich aber auch am Donnerstag wieder auf die beste Offensive der Liga verlassen. Zwar ging Torjäger Benjamin Prah (20 Saisontore) diesmal leer aus. Dafür sprangen in der letzten halben Stunde aber Dennis Durmus (60.) und Harun Unlü (63.) mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten in die Bresche. Selbst der sonst gerne tief stapelnde Nermin Ramic sprach im Anschluss von einer Vorentscheidung im Kampf um Relegationsplatz zwei. „Wir haben bei sechs noch ausstehenden Spielen nun acht Zähler Vorsprung. Wenn man sich die Ergebnisse in dieser Saison anschaut, dann ist das schon ein ordentliches Polster“, sagt der 48-Jährige, der im Schlussspurt fast ausschließlich noch auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte trifft.

Und der MSV? Der könnte Benrath-Hassels nach Ostern sogar noch zur Tabellenführung verhelfen. Nächster Gegner der Ouayd-Elf ist Spitzenreiter TSV Solingen.