MSV Düsseldorf verhindert Topspiel-Pleite, Sparta weiter stark

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1! Der SV Uedesheim empfängt am Freitag die SVG Neuss-Weissenberg. Der MSV Düsseldorf kann eine Pleite gegen die SG Benrath-Hassels verhindern, Sparta Bilk bleibt Tabellenführer.
SV Uedesheim – SVG Neuss-Weissenberg 4:4
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Lukasz Koziatek, Nico In Het Panhuis, Dabo Mamadou (79. Jonas Hellenkamp), Andre Speer (55. Marlon Kurth), Luis Winfried (88. Tim Jenckel), Kevin Block, Celal-Can Yücel, Florian Hillebrand (70. Gabriel August), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Fynn Kaemmerling (18.), 0:2 Daniel Marcel Becker (23.), 0:3 Daniel Marcel Becker (31.), 1:3 Florian Hillebrand (38.), 2:3 Andre Speer (45.+3), 3:3 Felix Frason (52.), 4:3 Celal-Can Yücel (75.), 4:4 Ichiura Taisei (83.)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer