MSV Düsseldorf trotzt dem Favoriten ein 1:1 ab

Als Said Harouz im Derby gegen die SG Benrath-Hassels nach einem Foulspiel an ihm Mitte der ersten Hälfte mit Schmerzen am Fuß am Boden lag, wurde ihm noch einmal vor Augen geführt, dass er inzwischen nur noch in der Bezirksliga kickt. Zu dessen Regionalligazeiten wäre dem 28-Jährigen in Windeseile medizinische Hilfe zuteil geworden. Doch beim MSV Düsseldorf fehlte es am Sonntag sogar an einem Koffer mit entsprechendem Hilfsmaterial. So verhallten die Rufe nach kühlendem Eis, bis ein Betreuer der SG Benrath-Hassels zur Hilfe eilte.

Harouz konnte über diese Anekdote nach Spielschluss lachen. Denn mit ihm auf dem Platz holte der MSV beim Meisterschaftsfavoriten ein 1:1. „Wir fahren zufrieden nach Hause. Ich denke, der neutrale Beobachter hat heute ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten gesehen. Ich bin sehr glücklich, dass meine Jungs die Intensität mitgehen konnten und sich nach dem Rückstand noch mit dem Ausgleichstreffer belohnt haben“, konstatierte MSV-Coach Goran Tomic nach Spielschluss.

Der 49-jährige hatte pünktlich zum Spitzenspiel endlich alle seine Asse an Bord. Zwar saß Abwehrspieler Max Nadidai zunächst auf der Bank. Doch davor komplettierte erstmals Carlos Penan die prominent besetzte Offensive um Harouz, Sinan Kurt und Aaram Abdelkarim.

So bekamen die rund 150 Zuschauer auf der Anlage Am Wald auch einen Eindruck davon, was der MSV in dieser Saison leisten kann, wenn man ihn lässt. Gegen überraschend zurückhaltende Platzherren zeigten die Gäste zu Beginn die bessere Spielanlage und wurden, wenn Harouz oder der ehemalige Profi Sinan Kurt aufdrehen konnten, auch prompt gefährlich.

Ein Umstand, der Nermin Ramic auf der Bank der SG Benrath-Hassels nicht gefiel. „Ich weiß nicht, ob es zu viel Respekt war. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass wir noch mehr können, als das, was wir gezeigt haben“, monierte Ramic. Auch wenn sein Team vor der Pause durch den zu eigensinnigen Min-kyu Kim und den omnipräsenten Kapitän Adin Civa noch zu guten Gelegenheiten kam, vollzog der Trainer kurz nach dem Seitenwechsel einen harten Cut in Form eines Vierfachwechsels. „Sie haben dann auf einmal vier Stammspieler gebracht“, staunte Goran Tomic über die Auswahlmöglichkeiten auf gegnerischer Seite.

Folgenschwerer Platzverweis

Und tatsächlich zeigten die Gastgeber insbesondere mit Benjamin Prah und Vedin Kulovic plötzlich eine andere Präsenz. Konnte MSV-Keeper Shunsuke Takahashi noch zweimal gegen den einschussbereiten Prah retten, war er beim Nachschuss des energiegeladenen Kulovic machtlos (63.). Das Pendel schien nun in Richtung der physisch fitter wirkenden SG auszuschlagen.

Doch ausgerechnet „Joker“ Kulovic leistete sich einen folgenschweren Aussetzer. Ob es nun der Frust über seine Nicht-berücksichtigung für die Startelf oder eine Reaktion auf ein paar kernige Zweikämpfe war – jedenfalls handelte sich der Angreifer für seine mit „Rot“ geahndete Tätlichkeit einen Rüffel seines Trainers ein. „Mit dem Platzverweis hat er uns einen Bärendienst erwiesen. Ich denke, mit elf Mann hätten wir das Spiel nach Hause gebracht“, kritisierte Ramic seinen Topangreifer. In den kommenden Wochen wird Kulovic nun zuschauen müssen.

Die Mannschaft wird den Verlust in Anbetracht der Alternativen im Kader verkraften können. Fakt ist aber auch dass sich der Favorit, der den Ausgleich durch Anas El Morabiti (77.) nach einer Ecke kassierte, steigern muss, soll der Sprung in die Landesliga am Saisonende gelingen.