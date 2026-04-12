MSV Düsseldorf: Sportgericht setzt Spiele neu an

– Foto: Sascha Köppen

Aufatmen an der Heidelberger Straße. Der Bezirksligist MSV Düsseldorf hat die sechs gegen VdS Nievenheim und 1.FC Grevenbroich gewonnenen Punkte zumindest nicht am Grünen Tisch verloren. Zwar bestätigte das Bezirkssportgericht den unrechtmäßigen Einsatz von Vedin Kulovic in beiden Partien. Da die Schuld für den Irrtum aber nicht auf Seiten des Klubs lag, können die beiden Partien nicht als für den MSV verloren gewertet werden. Stattdessen ordneten die Sportrichter die Neuansetzung der beiden Spiele an.