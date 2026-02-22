MSV Düsseldorf siegt im Top-Spiel - Ärger über Schiedsrichter Der MSV Düsseldorf hat das Top-Spiel der Bezirksliga Gruppe 1 für sich entschieden. Benrath-Hassels-Trainer Nermin Ramic war hinterher sauer auf zwei ausgebliebene Pfiffe des Schiedsrichters. von RP/ Gisbert Kannemann · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

MSV Düsseldorf entscheidet Top-Spiel für sich – Foto: Frank Vieten

Wer kann den MSV Düsseldorf auf dem Weg zurück in die Landesliga noch stoppen? Aktuell sieht es so aus, als könne sich die Mannschaft von Goran Tomic nur selbst im Weg stehen. Auch im Bezirksliga-Gipfeltreffen hielt der MSV dem Druck stand. Die SG Benrath-Hassels war am Samstagabend zwar drauf und dran, den Ligaprimus zu Fall zu bringen. Am Ende waren es aber die Gastgeber aus Eller, die sich erneut über drei Punkte freuen durften.

Mit dem 3:2-Erfolg, dem jahresübergreifend vierten Sieg in Serie, baute der MSV den Vorsprung auf den direkten Verfolger auf fünf Punkte aus, Goran Tomic wollte im Anschluss an die unterhaltsame Partie noch nicht von einer Vorentscheidung im Titelkampf sprechen. „Aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Die Jungs haben im Laufe des Spiels die richtigen Antworten gefunden. Dafür gebührt ihnen ein riesiges Kompliment“, führte der 50-Jährige aus. Apropos Antworten. Die hätte sich auch Nermin Ramic gewünscht, und zwar vom Unparteiischen Philipp Stroetmann. „Dass wir nach so einem Spiel über ihn sprechen müssen, ist sehr bedauerlich“, gab der Trainer der geschlagenen SG Benrath-Hassels nach der Partie zu Protokoll. Der 49-Jährige sah sich und sein Team gleich mehrfach benachteiligt. „Wir müssen selbst zwei Strafstöße bekommen und kassieren obendrein einen Treffer, dem ein Foulspiel an uns vorausgeht“, kritisierte Ramic den Spielleiter. Gleich zwei Mal war MSV-Verteidiger Edward Osei-Nikansah im eigenen Strafraum mit Risiko in einen Zweikampf gegangen, in beiden Fällen ging sein Gegenspieler zu Boden. Doch die Pfeife von Stroetmann blieb jeweils stumm. Für Ramic war das genauso unverständlich wie Stroetmanns Entscheidung, den Schubser gegen seinen Keeper Tino Divkovic nach einer Ecke von Sinan Kurt ungeahndet zu lassen. „800 Leute auf der Anlage sehen das, nur er nicht“, schimpfte Ramic. Die Folgen für die Gäste waren verheerend.