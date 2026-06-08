MSV Düsseldorf sichert sich die Vize-Meisterschaft

Für Goran Tomic und den MSV Düsseldorf geht es in die Relegation. – Foto: Sascha Köppen

Der MSV Düsseldorf darf weiter von der Rückkehr in die Landesliga träumen. Am letzten Spieltag der Bezirksliga sicherte sich die Elf von Goran Tomic mit einem 5:1-Sieg über Ratingen 04/19 II die Vizemeisterschaft in Gruppe 1 hinter Meister und Aufsteiger TSV Eller 04. Der Lohn folgt nun in Form von zwei Relegationsspielen gegen den OSV Meerbusch und den Duisburger FV. Der Sieger aus dieser Dreiergruppe steigt ebenfalls in die Landesliga auf.

Dabei hatte die Ramic-Elf durchaus noch einmal Druck auf den Konkurrenten ausgeübt. Den Vorteil, dass die eigene Partie beim SV Uedesheim schon 30 Minuten früher angepfiffen wurde, machte sich Benrath-Hassels zu Nutze. Nach gut 20 Minuten führte die Ramic-Elf bereits mit 2:0, womit im Prinzip schon klar war, dass auch der MSV sein Spiel gegen die Ratinger Reserve gewinnen musste. Verunsicherung schien sich dadurch an der Heidelberger Straße aber nicht breit zu machen. Im Gegenteil: Von Beginn an nahm der ersatzgeschwächte MSV, bei dem Drilon Istrefi und Sinan Kurt in Zivil am Rand standen und Aram Abdelkarim sowie Jannik Stevens immerhin auf der Bank Platz nehmen konnten, das Heft des Handelns in die Hand.

Die tragischen Figuren kamen an diesem Sonntag wieder aus Benrath-Hassels. Das Team von Nermin Ramic, das schon in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrelegation gescheitert war, hoffte vergeblich auf einen Ausrutscher des MSV und damit auf eine erneute Aufstiegschance. Punktgleich mit dem Erzrivalen aus Eller reichte es für die SG diesmal nur zu Platz drei.

„Wir haben von der ersten Minuten an gezeigt, dass wir die Relegationschance wahrnehmen wollen“, freute sich Goran Tomic. Allerdings spielte der Gast aus Ratingen dabei zugegebenermaßen auch mit. Die Mannschaft von Andreas Voss war am Sonntag nur eine Karikatur des Teams, das in der Rückrunde von den Ergebnissen her zu den besseren der Liga zählte. Offensiv völlig harmlos lud Ratingen die Platzherren mit teils hanebüchenen Fehlern zum Toreschießen ein. Vor allem Ratingens Keeper Kyuma Harada erwischte einen rabenschwarzen Tag.

Schon der Distanzschuss von Edward Osei-Nkansah zum 1:0 (14.) wirkte haltbar. Das 3:0 von Said Harouz (45.) – er traf trocken auch zum 2:0 (22.) – leitete der Japaner mit einem missratenen Befreiungsschlag ebenfalls ein. Angesichts des bedenklichen Auftritts verbrachte der konsternierte Gäste-Coach Voss den Großteil der Halbzeitpause auf dem Trainerstuhl.

Kurzes Aufbäumen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigten seine Schützlinge zumindest ein kurzes Aufbäumen. Doch der Anschlusstreffer (54.) war nur ein Strohfeuer. Die Ratinger Abwehr wirkte weiter extrem löchrig. Entsprechend konnte der ins MSV-Team zurückgekehrte Shohei Yamashita (75., 90.) das Resultat noch in die Höhe schrauben. Auf den 23-Jährigen Offensivmann wird es auch in der am Mittwoch beginnenden Relegationsrunde ankommen. Dort warten auf den MSV der OSV Meerbusch aus Gruppe 3 und der Duisburger FV aus Gruppe 5.

Los geht es für die Elleraner am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen den Duisburger FV, dessen Prunktsück der Angriff um den ehemaligen Unterrather Jugendspieler Filip Dimeski und den früheren Regionalliga-Stürmer Ismail Öztürk (u.a. MSV Duisburg II) ist. Während der MSV individuell durchaus in der Lage sein sollte, sich durchzusetzen, bleibtdie Frage, ob die personell gebeutelte Mannschaft imstande sein wird, die zu erwartende hohe Intensität noch einmal mitgehen zu können.

„Wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um Kraft zu tanken, dann geht es ans Eingemachte. Natürlich haben wir gerade auch Pech mit Verletzungen, aber den anderen Teams geht es doch nicht anders“, sieht Tomic weiter realistische Chancen auf den Aufstieg.