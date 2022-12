MSV Düsseldorf nach Oberliga-Aufstieg voll im Soll Aufsteiger MSV Düsseldorf spielt in der Oberliga eine starke Hinrunde und geht auf einem Nichtabstiegsplatz in die Pause. Ein Hinrundenfazit.

Mit einem richtig guten Gefühl gehen die Fußballer des MSV Düsseldorf in die Winterpause. Das Team von Mohamed El Mimouni ist seit sieben Spielen in Serie ungeschlagen und überwintert in der ersten Oberligasaison der Vereinsgeschichte auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Nach 20 Spielen haben die Elleraner 24 Punkte auf dem Konto. Der Klassenerhalt scheint möglich. Wir blicken auf die Hinrunde zurück.

Die jungen Spieler im Team gewöhnen sich immer mehr an das Niveau und nehmen eine wichtige Rolle ein. Auch defensiv zeigten sich die Düsseldorfer im letzten Drittel der Hinrunde deutlich verbessert. Ex-Profi Assani Lukimya hatte die Saison im Sturm begonnen, spielte zum Ende aber wieder in der Innenverteidigung und sorgte für mehr Stabilität.

Saisonverlauf Die Saison begann für den MSV mit einem echten Highlight. Zum Auftakt traf die El Mimouni-Elf auf die SSVg Velbert, den Top-Favoriten auf den Aufstieg, und nahm durch einen späten Ausgleichstreffer direkt einen Punkt mit (1:1). Es folgten drei Niederlagen und ein knapper 2:1-Erfolg beim VfB Homberg, ehe der Aufsteiger Anfang September im Stadtderby gegen TuRU 80 (4:0) den ersten Heimsieg feiern durfte. Im Anschluss daran schlitterte der MSV in eine kleine Ergebniskrise, konnte acht Spiele in Folge nicht gewinnen und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. Ende Oktober gab es dann im Kellerduell beim FSV Duisburg den nächsten knappen Sieg (1:0). Danach legten die Düsseldorfer einen starken Schlussspurt hin. Aus den letztensieben Spielen holte der MSV 13 Punkte und kletterte durch den 2:1-Erfolg gegen den KFC Uerdingen auf einen Nichtabstiegsplatz.

Das lief nicht gut Der MSV hätte schon deutlich mehr Punkte auf dem Konto haben können, allerdings brachte sich der Aufsteiger immer wieder selbst um den Lohn – zum Beispiel durch frühe oder späte Gegentore. Besonders in der ersten Saisonhälfte zahlten die Elleraner viel Lehrgeld.

Sorgen bereiteten El Mimouni zwischendurch auch die vielen (verletzungsbedingten) Ausfälle, die er zu verkraften hatte. Vor allem in der ersten Hälfte der Hinrunde lief der MSV deshalb immer wieder mit einer veränderten Startaufstellung auf. Es dauerte lange, bis sich das Team richtig einspielen konnte.

Das sagt der Trainer „Ich denke, dass sich die Mannschaft in den letzten Wochen gut entwickelt hat. Schade, dass der Kern der Mannschaft nicht schon von Anfang an so zusammen war. Dann hätten wir jetzt vielleicht schon mehr Punkte und noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Wir stehen gerade aber über dem Strich und da wollen wir auch am Ende der Saison stehen.“