MSV Düsseldorf muss sein Heimspiel am Flinger Broich austragen Die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf müssen für das Spiel gegen KFC Uerdingen ins Paul-Janes-Stadion umziehen.

Zwei Wochen vor der Winterpause wartet auf die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf ein sportliches Highlight. Am Sonntag kommt es zum Kräftemessen mit dem KFC Uerdingen. „Für die Spieler, für die Trainer, das Umfeld und den Verein ist es natürlich etwas Großes. Du spielst gegen den KFC, gegen einen großen Verein und einen großen Namen im Fußball“, schwärmt Sportdirektor Giuseppe Montalto.

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr

Neben dem Umzug stand für die Verantwortlichen des MSV so eine Reihe organisatorischer Dinge an.

Die Vorfreude auf das Spiel ist dennoch ein bisschen getrübt, denn die Düsseldorfer werden das Spiel nicht auf der eigenen Anlage „am Kikweg“ ausrichten. Stattdessen ziehen sie für die Partie in das Paul-Janes-Stadion nach Flingern. Damit folgt der MSV einer Empfehlung der Polizei. Diese hatte im Vorfeld dem Verein gegenüber Sicherheitsbedenken geäußert. Aufgrund der großen Anzahl erwarteter Fans sei es wichtig, die Fan-Gruppen sauber zu trennen, was auf der vereinseigenen Anlage nicht möglich sei.

Das Sportamt der Stadt habe den MSV dabei zwar so gut es geht unterstützt und sei dem Verein zum Beispiel bei der Miete des Stadions entgegengekommen, trotzdem sei auch der finanzielle Aufwand enorm und rechne sich nicht: „Für uns sind das hohe Kosten, die wir bei der Anzahl Zuschauer, die wir erwarten, nicht wieder einnehmen“, hadert Montalto.

Dennoch möchte sich der Sportdirektor davon nicht den Spaß an dem Ereignis verderben lassen, denn sportlich bleibt es eine reizvolle Aufgabe. „Es ist David gegen Goliath. Wir sind ein kleiner Verein, der aufgestiegen ist, Uerdingen ist abgestiegen und will direkt wieder hoch“, sagt Montalto.

Der MSV hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass er die „großen“ Teams ärgern kann. Zum Beispiel erkämpften sich die Düsseldorfer am ersten Spieltag bei der SSVg Velbert, die die Tabelle mittlerweile souverän anführt, einen Punkt. Montalto zeigt sich deshalb kämpferisch: „Wir werden versuchen, das Beste herauszuholen. Als Favorit sehe ich ganz klar den KFC Uerdingen, aber wir werden es denen so schwer wie möglich machen.“