MSV Düsseldorf krönt sich vorzeitig zum Herbstmeister

Um die Basis dafür zu legen, halten die Verantwortlichen an der Heidelberger Straße auch Ausschau nach weiteren Verstärkungen. Mit Vedin Kulovic ist eine solche bereits an Land gezogen worden. Der Angreifer kommt vom direkten Verfolger SG Benrath-Hassels. Dort war Kulovic recht früh in dieser Saison aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader verbannt worden. Sein letztes Spiel für die SG bestritt der Bosnier Ende August – beim 1:1 gegen den seinen künftigen Klub holte sich Kulovic nach seiner Einwechslung die Rote Karte ab. Der Angreifer, der am Freitag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, nimmt beim MSV den Platz von Said Harouz ein.