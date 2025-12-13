MSV Düsseldorf krönt sich vorzeitig zum Herbstmeister

Die Frage nach dem Herbstmeister in Gruppe 1 der Bezirksliga ist seit Donnerstagabend geklärt. In einer vorgezogenen Partie des letzten Hinrundenspieltags setzte sich der MSV Düsseldorf bei Ratingen 04/19 II souverän mit 3:0 durch. Damit rehabilitierte sich die Elf von Goran Tomic nicht für die vier Tage zuvor erlittene 1:2-Niederlage im Derby gegen die TSV Eller 04, sondern ist an diesem Wochenende von der Konkurrenz auch nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.
Entsprechend positiv fiel das Zwischenfazit von Goran Tomic nach dem klaren Sieg in Ratingen, den die beiden Torjäger Sinan Kurt (11., 24.) und Carlos Penan (70.) mit ihren Treffern sicherten, aus. „Wir sind natürlich zufrieden mit dieser Hinrunde. Es ist nicht immer einfach, eine Mannschaft mit so vielen erfahrenen Häuptlingen zu führen. Die Jungs sind natürlich auch fordernd. Aber ich muss ihnen ein großes Kompliment dafür aussprechen, was sie in den letzten Monaten geleistet haben“, meinte Tomic.
Tatsächlich leistete sich die abgezockte Truppe in der ersten Saisonhälfte kaum einen Ausrutscher. Auch die U23 aus Ratingen konnte den MSV zum Abschluss nicht wirklich aus der Reserve locken. „Das war ein junges Team, das extrem lauffreudig war. Aber auch meine alte Hasen haben läuferisch noch einmal alles aus sich herausgeholt, Das war die Basis dafür, dass wir am Ende unsere fußballerische Qualität zur Geltung bringen konnten“, konstatierte Tomic.
Nach den bisherigen Eindrücken und mit Blick auf die Tabelle muss der einstige Oberligist im neuen Jahr zum engen Favoritenkreis auf den Landesliga-aufstieg gezählt werden. Wobei der Trainer davon nichts wissen will. „Das Wort `Aufstieg`muss bei uns niemand in den Mund nehmen. Es bleibt dabei – unser oberstes Ziel ist es, ansehnlichen Fußball zu spielen“, betont der 49-Jährige.
Um die Basis dafür zu legen, halten die Verantwortlichen an der Heidelberger Straße auch Ausschau nach weiteren Verstärkungen. Mit Vedin Kulovic ist eine solche bereits an Land gezogen worden. Der Angreifer kommt vom direkten Verfolger SG Benrath-Hassels. Dort war Kulovic recht früh in dieser Saison aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader verbannt worden. Sein letztes Spiel für die SG bestritt der Bosnier Ende August – beim 1:1 gegen den seinen künftigen Klub holte sich Kulovic nach seiner Einwechslung die Rote Karte ab. Der Angreifer, der am Freitag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, nimmt beim MSV den Platz von Said Harouz ein.
Goran Tomic bestätigte auf Anfrage, über was schon seit geraumer Zeit diskutiert wurde. Harouz zählt nicht mehr zum Aufgebot des MSV Düsseldorf.