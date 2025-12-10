 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der MSV hat es in der eigenen Hand.
Der MSV hat es in der eigenen Hand. – Foto: Markus Becker

MSV Düsseldorf kann Herbstmeister werden, Bilk & Mettmann hoffen

Bezirksliga: Der MSV Düsseldorf wird mit einem Sieg bei Ratingen 04/19 II am Donnerstag Herbstmeister. Sparta Bilk und der ASV Mettmann dürfen im direkten Duell den Anschluss nicht verlieren.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf wird mit einem Sieg bei Ratingen 04/19 II am Donnerstag Herbstmeister. Sparta Bilk und der ASV Mettmann dürfen im direkten Duell den Anschluss nicht verlieren.

________________

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23 II
MSV Düsseldorf
MSV Düsseldorf
19:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - MSV Düsseld.

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
Sparta Bilk
ASV Mettmann
ASV Mettmann
20:00
Spieltext Sparta Bilk - ASV Mettmann

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer
20:00
Spieltext DSC 99 - TSV Bayer

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
Weissenberg
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum
17:00
Spieltext Weissenberg - TV Kalkum

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
Grevenb.-Süd
Rhenania Hochdahl
Rhenania H.
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - Rhenania H.

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
Nievenheim
Lohausener SV
Lohausen
15:30
Spieltext Nievenheim - Lohausen

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath
SV Uedesheim
Uedesheim
15:30live
Spieltext SG Benrath - Uedesheim

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links
TSV Meerbusch
TSV Meerbus. II
15:00
Spieltext CfR Links - TSV Meerbus. II

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
TSV Eller 04
Eller 04
SV Hösel
SV Hösel
15:30
Spieltext Eller 04 - SV Hösel

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

