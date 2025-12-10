MSV Düsseldorf kann Herbstmeister werden, Bilk & Mettmann hoffen

Spieltag 17 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der MSV Düsseldorf wird mit einem Sieg bei Ratingen 04/19 II am Donnerstag Herbstmeister. Sparta Bilk und der ASV Mettmann dürfen im direkten Duell den Anschluss nicht verlieren.
18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann