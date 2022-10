Im Laufduell: MSV Düsseldorf und SpVg Schonnebeck gleichauf. – Foto: Saysay M

MSV Düsseldorf gibt den Sieg in der Schlussphase aus der Hand Der Oberligist kommt gegen Schonnebeck nur zu einem Remis. TuRU 80 unterliegt Uerdingen und befindet sich weiter in der Ergebniskrise.

TuRU 80 - KFC Uerdingen 2:4. Beim Oberligisten TuRU Düsseldorf hält die Ergebniskrise an. Eine Formkrise weist dessen Trainer Francisco Carrasco aber weit von sich. „Auch wenn die Resultate vielleicht eine andere Sprache sprechen, haben wir in der letzten Woche einen großen Sprung nach vorne gemacht“, sagte Carrasco am Samstagnachmittag unmittelbar nach der 2:4-Niederlage gegen den KFC Uerdingen.

Nur drei Tage nach dem bitteren Aus im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt reichten die Kraftreserven nicht aus, um in dem ins Paul-Janes-Stadion ausgelagerten Heimspiel gegen den KFC den Bock in der Liga umzustoßen. Nach der vierten Niederlage in Folge rutschte die TuRU sogar auf einen Abstiegsrang. Davon jedoch lässt sich der Trainer der TuRU nicht beunruhigen. „Wir werden schon noch die nötigen Punkte holen. Wenn die Mannschaft die Dinge, die wir im Training einstudieren, weiterhin so gut umsetzte wie gegen Bocholt und Uerdingen, ist mir nicht bange“, erklärte der Spanier. Vielleicht wäre für die Oberbilker schon gegen den Aufstiegsaspiranten Uerdingen Zählbares greifbar gewesen, wenn sie bei ruhenden Bällen aufmerksamer gewesen wäre. Schon nach vier Minuten lenkte Uerdingens Gianluca Rizzo eine Ecke von Kevin Weggen zum 1:0 über die Torlinie. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 von Atsushi Inoue (33.) war es eine Freistoßflanke des ehemaligen Fortunen Levan Kenia, die die erneute Gäste-Führung einleitete (37.). „Nach dem 1:2 wurde es für uns ganz schwer“, so Carrasco. Der unter der Woche ebenfalls aus dem Pokal geflogenen KFC spielte nun seine individuelle Qualitäten aus. Vedran Beric (68.) und Kenia (75.) aus der Distanz stellten auf 4:1, ehe Sahin Ayas zumindest noch für Ergebniskosmetik sorgte.

MSV - Schonnebeck 2:2. Für sechs Minuten sah es am Sonntag so aus, als könnten die Fußballer des MSV Düsseldorf drei Big-Points im Abstiegskampf einsammeln. Dann sorgte Matthias Bloch von der Spielvereinigung Schonnebeck doch noch für den 2:2-Ausgleich. Kurz darauf hätten die Gäste sogar noch gewinnen können. „Wenn man die ersten 70 Minuten sieht, ärgert man sich über das 2:2. Wenn man die letzten 20 Minuten sieht, ist man früh noch einen Punkt mitgenommen zu haben“, sagte MSV-Sportdirektor Giuseppe Montalto nach dem Spiel.