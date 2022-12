MSV Düsseldorf gelingt Überraschung Die Düsseldorfer bezwingen den KFC Uerdingen mit 2:1.

Einen Tag nach dem historischen Halbfinaleinzug der marokkanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar haben auch die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf einen Überraschungscoup gelandet. Der marokkanischstämmige Verein bezwang den favorisierten KFC Uerdingen in dem ins Paul-Janes-Stadion ausgelagerten Heimspiel mit 2:1 und sammelte drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Endlich haben wir so ein Spiel mal zu Ende gespielt und drei Punkte geholt. Ich bin einfach nur stolz, gegen so einen Top-Gegner zu gewinnen“, freute sich MSV-Trainer Mohamed El Mimouni.

Der MSV war von Anfang an gut in der Partie, aggressiv in den Zweikämpfen und über die gesamte Spieldauer das torgefährlichere Team - im ersten Durchgang allerdings noch ohne Erfolg. Sowohl King Samuel Manu als auch Oben Robert Molango scheiterten an Robin Udegbe im Tor der Gäste. Kurz vor der Pause vergab Koray Tepegöz die bis dahin beste Chance. Sein Schuss von der linken Strafraumkante flog wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Zwei Minuten nach der Pause hatte Mohamed Yassin Benslaiman Benktib das 1:0 auf dem Fuß, doch der Mittelfeldspieler vergab im Eins-gegen-Eins gegen Uerdingens Keeper. Wenige Minuten später zappelte der Ball dann aber im Netz. Tepegöz setzte sich auf der linken Seite stark durch, bediente Molango, der im Strafraum nur noch den Fuß reinhalten brauchte und für die verdiente Führung sorgte.