MSV Düsseldorf fertigt Nievenheim ohne Kulovic ab

Der MSV Düsseldorf hat Nievenheim deutlich besiegt. – Foto: Sascha Köppen

Als ob die 0:8-Klatsche im Wiederholungsspiel gegen den MSV Düsseldorf nicht schon Schmach genug war, mussten Spieler und Verantwortliche von VdS Nievenheim am Dienstagabend auch noch ein paar süffisante Töne über sich ergehen lassen. „Heute hat man gesehen, warum sie nicht noch einmal gegen uns spielen wollten“, spottete Moussa Ouayd unmittelbar nach Schlusspfiff in Richtung des geschlagenen Konkurrenten. Damit zielte der sportliche Leiter des MSV auf den Nievenheimer Versuch ab, die Punkte aus dem Rückspiel gegen den MSV am Grünen Tisch zu erlangen. Nachdem ein erster Anlauf vor dem Bezirkssportgericht scheiterte, wandte sich der abstiegsbedrohte Bezirksligist in nächster Instanz an ein Verbandsgericht. Dieses bestätigte zwar, dass Kulovic Anfang März noch kein Pflichtspiel für den MSV hätte bestreiten dürfen, sprach den Klub aus Eller aber von einer Schuld frei.