MSV Düsseldorf fertigt Nievenheim ohne Kulovic ab

Als ob die 0:8-Klatsche im Wiederholungsspiel gegen den MSV Düsseldorf nicht schon Schmach genug war, mussten Spieler und Verantwortliche von VdS Nievenheim am Dienstagabend auch noch ein paar süffisante Töne über sich ergehen lassen. „Heute hat man gesehen, warum sie nicht noch einmal gegen uns spielen wollten“, spottete Moussa Ouayd unmittelbar nach Schlusspfiff in Richtung des geschlagenen Konkurrenten. Damit zielte der sportliche Leiter des MSV auf den Nievenheimer Versuch ab, die Punkte aus dem Rückspiel gegen den MSV am Grünen Tisch zu erlangen. Nachdem ein erster Anlauf vor dem Bezirkssportgericht scheiterte, wandte sich der abstiegsbedrohte Bezirksligist in nächster Instanz an ein Verbandsgericht. Dieses bestätigte zwar, dass Kulovic Anfang März noch kein Pflichtspiel für den MSV hätte bestreiten dürfen, sprach den Klub aus Eller aber von einer Schuld frei.
So kam es dann am Dienstag nach Wochen der Ungewissheit zum Wiederholungsspiel zwischen beiden Klubs, bei dem ein Akteur nur die Zuschauerrolle einnahm - Vedin Kulovic. „Wir haben ihn absichtlich draußen gelassen, weil wir zeigen wollten, dass wir auch ohne ihn stark genug sind, das Spiel zu gewinnen. Zudem wollten wir auf Nummer sicher gehen. Denn wer weiß, was sich wieder jemand hätte einfallen lassen, wenn wir Vedin hätten spielen lassen“, erklärte Moussa Ouayd.
Tatsächlich brauchte der Spitzenreiter am Dienstag Kulovics Dienste nicht, um einen Klassenunterschied erkennen zu lassen. Auch ohne den Winterzugang, ohne den verletzten Ex-Profi Sinan Kurt und ohne geschonte Akteure wie Said Harouz machten die Elleraner, die bereits das Hinspiel mit 10:0 für sich entschieden hatten, kurzen Prozess mit ihrem Kontrahenten. Bereits zur Pause stand es 5:0 für den MSV, bei dem in Abwesenheit von Kurt und Harouz die Teamkollegen Shohei Shohei Yamashita (3 Tore) und Carlos Penan (2) offensiv in die Bresche sprangen. „Das war ein richtig gutes Spiel und die passende Antwort von uns. Wir wollen uns einfach nur auf das Sportliche konzentrieren und alles andere ausblenden. Das ist der Mannschaft auch gegen Nievenheim wieder gelungen“, freute sich Ouayd.
An der Heidelberger Straße sind die Augen nun auf das Gipfeltreffen gegen den punktgleichen Ortsrivalen TSV Eller 04 am kommenden Sonntag gerichtet. Eller könnte mit einem Heimsieg schon eine Vorentscheidung im Kampf um Platz eins und den direkten Aufstieg herbeiführen, da die Elf von Kerim Kara dann auch den direkten Vergleich mit dem MSV für sich entschieden hätte. Doch dazu will es Moussa Ouayd nicht kommen. „Die Jungs haben sich für Sonntag warm geschossen. Wir sind bereit und freuen uns auf das Spiel“, betont der Sportchef des MSV.
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