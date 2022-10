MSV Düsseldorf: Ein Wiedersehen mit Freunden gegen den FSV Duisburg Mohamed Dair war zwei Jahre lang der sportliche Leiter beim MSV Düsseldorf. Am Sonntag empfängt er den MSV mit dem FSV Duisburg zum Kellerduell.

Wenn am Sonntag der MSV Düsseldorf in der Oberliga auf den FSV Duisburg trifft, kommt es zu einem besonderen Wiedersehen. Dann treffen die Düsseldorfer auf ihren ehemaligen sportlichen Leiter Mohamed Dair. Der 41-Jährige war von 2020 bis 2022 für den MSV tätig und stellte gemeinsam mit dem Vorstand eine starke Mannschaft zusammen, die in der vergangenen Saison souverän durch die Landesliga marschierte.

Trotzdem pflegt Dair weiter engen Kontakt mit den Verantwortlichen des MSV. „Ich bin mit dem Geschäftsführer im ständigen Austausch. Wir telefonieren regelmäßig und gehen zusammen essen“, sagt Dair. Auch mit einigen Spielern habe er weiterhin viel Kontakt. Der MSV sei eine „Herzensangelegenheit“ gewesen und er verfolge sein altes Team so gut es geht. „Ich habe auch schon zwei, drei Spiele besucht, die unter der Woche waren oder als wir mal schon am Freitag gespielt haben“, erzählt Dair.

Im Sommer, nach dem Aufstieg in die Oberliga, verabschiedete sich Dair in Richtung Duisburg. Dort wollte er gemeinsam mit seinem guten Freund Erol Ayar, dem Präsidenten des FSV Duisburg, eine neue Herausforderung annehmen.

Trotzdem möchte er dem MSV am Sonntag nichts schenken, denn sein Team, der FSV Duisburg, liegt in der Oberliga auf dem letzten Tabellenplatz und hat die Punkte ebenfalls bitter nötig. Die Duisburger konnten in der Saison erst ein Spiel gewinnen. „Ich wusste, dass es hier keine einfache Aufgabe wird. Ein bisschen leichter hätte ich sie mir aber schon gewünscht“, gibt Dair zu. Der FSV hatte in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert. Das erschwerte die Planung für die neue Saison. Im Sommer hatte Dair dann einen kompletten Umbruch eingeleitet und 24 neue Spieler verpflichtet. Hinzu kommen große Verletzungssorgen. „Wir haben sechs verletzte Stammspieler“, klagt Dair.

Mit Blick auf die Tabelle sei das Spiel am Sonntag deshalb für beide Mannschaften extrem wichtig, sagt Dair. „Beide Mannschaften sind sehr auf die Punkte angewiesen. Von daher wird in den 93, 95 oder 97 Minuten – je nachdem wie lange das Spiel am Ende dauern wird – jeder für sein Team kämpfen. Danach sind wir aber wieder Freunde, wie wir immer waren.“

Auch MSV-Coach Mohamed El Mimouni, dem Dair damals das Vertrauen schenkte, weiß um die Bedeutung des Spiels. Der 39-Jährige möchte sich deshalb rein auf das Sportliche konzentrieren: „Am Sonntag sind alle Geschichten rund um das Spiel unwichtig für uns. Wir müssen endlich drei Punkte holen – für unseren Kopf und damit der Abstand zum Nichtabstiegsplatz nicht zu groß wird.“