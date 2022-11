MSV Düsseldorf: Das Lazarett leert sich Der Trainer des Oberligisten MSV Düsseldorf hat personell wieder mehr Möglichkeiten.

Mit dem Heimspiel gegen den SC Union Nettetal läuten die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf am Sonntag (14.30 Uhr) den Jahresendspurt ein. In den verbleibenden vier Spielen kann Trainer Mohamed El Mimouni voraussichtlich auch wieder auf drei Spieler zurückgreifen, die zuletzt länger fehlten.

Eine Rückkehr von Ricken würde der Mannschaft aber dennoch guttun. Denn der 33-Jährige ist ein Führungsspieler auf dem Platz. Er kommuniziert viel und kann seine Mitspieler mitreißen. El Mimouni hat Hoffnung, dass Ricken in den nächsten Spielen wieder zur Verfügung steht: „Ich hoffe, dass er diese Woche wieder normal zum Training kommt. Er hat letzte Woche auch schon normal trainiert“, sagt der Trainer. Ein Einsatz am Wochenende ist also denkbar.



Der Offensivspieler Aleksandar Bojkovski ist nach seiner Muskelverletzung wieder zurück und gibt Trainer El Mimouni wieder mehr Optionen. Vor zwei Wochen reichte es gegen die Sportfreunde Baumberg schon wieder für einen Kurzeinsatz. Am vergangenen Wochenende spielte er im Testspiel gegen den SC West wieder über 90 Minuten. Vor der Verletzung präsentierte sich Bojkovski in einer starken Form. Der Offensivspieler hat in zehn Spielen bereits vier Saisontore erzielt. Es bleibt aber abzuwarten, wie schnell er diese Form wiederfindet: „Er hat natürlich ein bisschen seinen Rhythmus verloren. Wenn man vier Wochen raus ist, dann dauert das ein bisschen“, sagt El Mimouni.

Der 24-jährige Ahmet Gülmez kam im Sommer vom SC Velbert und sollte die Lücke, die Tom Hirsch in mit seinem Abgang in der Offensive zurückgelassen hatte, schließen. Gleich im ersten Spiel gelang ihm der späte Ausgleichstreffer gegen die SSVg Velbert. Dann folgte aber ein Rückschlag: Ende August zog sich Gülmez im Pokalspiel beim Polizei SV Düsseldorf einen Bänderriss zu und fiel einige Wochen aus. Seit Mitte Oktober ist er nun wieder dabei und kam in den vergangenen Wochen vor allem zu Kurzeinsätzen. „Er ist leider noch nicht wieder topfit“, sagt El Mimouni. Wenn der Körper aber mitspielt, könnte Gülmez für den MSV in den Spielen bis zum Jahresende noch weiterhelfen.