MSV Düsseldorf: Bezirksligist mit Bundesliga-Flair

Dass Moussa Ouayd ein Faible für namhafte Spieler hat, ist kein Geheimnis. Auch in dieser Transferperiode griff der Sportliche Leiter des MSV Düsseldorf wieder in aus Perspektive eines Bezirksligisten obere Regal.

Auch Drilon Istrefi (Union Nettetal) stand für den SV Straelen vor einigen Jahren schon in der Regionalliga auf dem Rasen, ist hier aber noch nicht so bekannt wie der Oberliga-erfahrene Carlos Penan (u. a. Ratingen 04/19), der in der abgelaufenen Runde für den künftigen Ligarivalen ASV Mettmann satte 19 Treffer erzielte.

Was Penan von den anderen Genannten unterscheidet? Er stammt nicht aus dem engeren Dunstkreis von Jannik Stevens. Offenbar hat der Linksverteidiger des MSV seine Kontakte aus alten Mönchengladbacher und Straelener Zeiten spielen lassen, um seinem jetzigen Verein frisches Blut zuzuführen. Wobei Ouayd dies abstreitet. „Wir standen schon länger in Kontakt zu diesen Jungs. Nun hat es endlich geklappt, sie zu verpflichten“, sagt er.

Wer auch immer am Ende die Strippen ziehen mag, klar ist, dass die Zeiten vorerst vorbei sind, in denen in Eller vornehmlich jungen Spielern eine Plattform geboten wird. Stattdessen wird der neue Trainer Goran Tomic mehr als Moderator denn als Ausbilder gefragt sein. Spieler wie Said Harouz, Max Nadidai, Wiren Bhaskar oder die vorgenannten Zugänge müssen bei Laune gehalten werden. Das Fußballspielen erklären lassen sie sich nicht mehr.

„Wir wollen zusammen Spaß haben und schönen Fußball spielen“, lautet denn auch die Ouayds Marschroute. Der MSV-Sportchef ist sich sicher, auch Sinan Kurt wieder die Freude am Spiel zu vermitteln. Dass der inzwischen 28-jährige Ex-Profi in den letzten Jahren nirgendwo sein sportliches Glück fand, schreckte Ouayd nicht ab. „Wir sind eine große Familie und haben Geduld. Sinan wird sich bei uns wohlfühlen. Und wenn das der Fall ist, wird er auch seine Leistung abrufen können. Das hat auch das Beispiel Aleksander Pranjes gezeigt, der in der letzten Saison 32 Spiele für uns bestritten hat und Leistungsträger war“, schildert Ouayd. Pranjes steht dem Klub in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung, so wie auch Derman Disbudak und Ali Daour.