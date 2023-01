Der MSV Düsseldorf hat eine gute Leistung im Testspiel gezeigt. – Foto: Stefan Brauer

MSV Düsseldorf beim Testspiel in Frühform Die Elleraner zeigen starke erste Halbzeit gegen Mennrath. Turu 80 kassiert Niederlage gegen Straelen.

Da staunte auch der sportliche Leiter nicht schlecht. Die Oberliga-Fußballer des MSV Düsseldorf präsentierten sich im ersten Testspiel des neuen Jahres zumindest 45 Minuten lang in ansprechender Frühform. Beim am Ende torreichen 4:3 über Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath wusste die Mannschaft von Mohamed El Mimouni insbesondere vor der Pause zu überzeugen. „Das war schon richtig stark, was die Jungs in der ersten Hälfte gezeigt haben. Trotz der harten Trainingseinheiten in den Tagen zuvor haben wir da ein gutes Tempo vorgelegt“, sagte Giuseppe Montalto.

Die 19-jährige Nachwuchshoffnung King Samuel Manu (7./15.) und Oben Robert Molango (39.) krönten das druckvolle Spiel der Gastgeber mit drei blitzsauberen Treffern. „Wir hätten sogar noch zwei bis drei Tore mehr machen können“, meinte Montalto, für den das zwischenzeitliche Anschlusstor, erzielt durch den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Paul Szymanski (34.), nicht mehr als ein Schönheitsfehler war. Wie es sich in einem Testspiel gehört, wechselten beide Teams im zweiten Abschnitt munter durch, was sich prompt auch auf den Spielfluss auswirkte. Das Tor zum 4:1 von Aleksandar Bojkovski (67.) zählte aus Sicht des MSV zu den wenigen Höhepunkten. Am Ende halfen die Hausherren sogar noch tatkräftig mit, für Spannung zu sorgen. Dem zweiten Treffer von Szymanski zum 2:4 ging ein Fehler im Spielaufbau voraus (69.). Jaehyuk Lee traf zum 3:4 ins eigene Netz (81.). Letztendlich brachte der MSV den knappen Vorsprung nach einer gelb-roten Karte (87.) in Unterzahl über die Zeit.

TuRU verliert gegen Hohkeppel