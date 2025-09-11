MSV: Dämpfer zur rechten Zeit? Jetzt kommt Wiesbaden

Es ist das Spitzenspiel des fünften Spieltags in der 3. Liga. Spitzenreiter MSV Duisburg empfängt den Verfolger Wehen Wiesbaden, aktuell auf Rang vier im Klassement. Die Aufgabe für die Zebras wird dabei keine leichte sein. "Wiesbaden wird oft nicht genannt, wenn es um die Aufstiegskandidaten geht, aber man muss sie immer auf dem Zettel haben", betont Hirsch im Pressegespräch vor dem Duell. "Sie haben sicherlich den Anspruch, aufzusteigen. Es ist eine extrem gute Mannschaft, die ihre Stärken besonders in der Offensive hat. Sie haben schon viele Tore erzielt und eine gute Größe", führt er weiter aus.

Demnach wird es besonders auf Kapitän und Abwehrchef Alexander Hahn und seine Nebenleute ankommen. Sie und Keeper Max Braune müssen hinten den Kasten sauber halten. Gefordert ist dabei aber auch jeder andere Spieler. Das hat zuletzt in der Regel sehr gut funktioniert und durch frühes Anlaufen wurden die Gegner schon im Spielaufbau behindert.

Einige Fragezeichen beim Personal

Weniger konkret wurde Hirsch, als es um das Personal ging. Bei Thilo Töpken, der sich im Pokalspiel verletzt hatte, laufen aktuell Untersuchungen. Wie schwer die Blessuren sind, ist derzeit nicht abzuschätzen. Mit einem Muskelfaserriss ausfallen wird Florian Egerer, auch Jakob Bookjans ist nach seiner Operation keine Option. Geringe Chancen auf einen Einsatz sieht Hirsch bei Leon Müller, der muskuläre Probleme hat. Ebenfalls leicht muskulär angeschlagen ist Patrick Sussek. Ein Kaderplatz ist hier aber deutlich wahrscheinlicher. "Wir müssen bei allen Spielern schauen, was Sinn macht", erklärt Hirsch. Gerade im Hinblick auf die anstehende Englische Woche dürfte das Personalkarussell an einigen Stellen rotieren.

Momentan häufen sich die Muskelbeschwerden im Zebrastall. "Ein blöder Zufall" wie Hirsch anmerkt. "Manchmal kommt eben alles zusammen. Wir haben im Training nicht wirklich etwas geändert, haben natürlich die Belastungssteuerung angepasst und viel auf Regeneration gesetzt", merkt er weiter an.

Mit einem Erfolg im Rücken gehen die Meidericher am Samstag in das Topspiel. Der Sieg im Verbandspokal bei Sechstligist Union Nettetal war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Nie kam das Team richtig in die Partie, der Zugriff fehlte über weite Strecken. Auch so Spiele gibt es, wie Hirsch unterstreicht. Wichtig sei es gewesen, als Sieger vom Platz zu gehen. Und eins ist gewiss: Späte Entscheidungen liegen den Zebras. Die Kulisse wird auf jeden Fall alles geben, um den MSV zum Sieg zu tragen. Gut 16.400 Tickets sind bereits verkauft, 20.000 Zuschauer und mehr das erklärte und durchaus realistische Ziel.