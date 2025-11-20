MSV braucht Schützenhilfe, RWE hofft auf Schalker Patzer im Derby

Der FC Schalke 04 hat es als aktueller Drittplatzierter alle Karten in der Hand. Nun kann jedoch ausgerechnet Borussia Dortmund das Zünglein an der Waage spielen und den Knappen im Aufeinandertreffen ein Beinchen stellen. Mit Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen streiten sich die beiden heißesten Verfolger um die Punkte.

In Gruppe G ist die Lage deutlich weniger heikel. Meister Borussia Mönchengladbach braucht aus den verbleibenden beiden Spielen vier Punkte, um sicher in die Hauptrunde einzuziehen. Ein großer Schritt dorthin kann gegen Kickers Offenbach gesetzt werden. Nur noch der MSV Duisburg kann diesen Status den Fohlen streitig machen, darf gegen Fortuna Düsseldorf aber schon keinesfalls patzen, um den Rückstand nach oben wettzumachen.