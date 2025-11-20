Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der MSV muss drei Punkte aufholen. – Foto: Daniel Bender
MSV braucht Schützenhilfe, RWE hofft auf Schalker Patzer im Derby
U17-DFB-Nachwuchsliga: Der MSV Duisburg ist im Duell mit Fortuna Düsseldorf zum Siegen verdammt. In Gruppe H gibt es unterdessen einen Mehrkampf um Platz drei.
Der FC Schalke 04 hat es als aktueller Drittplatzierter alle Karten in der Hand. Nun kann jedoch ausgerechnet Borussia Dortmund das Zünglein an der Waage spielen und den Knappen im Aufeinandertreffen ein Beinchen stellen. Mit Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen streiten sich die beiden heißesten Verfolger um die Punkte.
In Gruppe G ist die Lage deutlich weniger heikel. Meister Borussia Mönchengladbach braucht aus den verbleibenden beiden Spielen vier Punkte, um sicher in die Hauptrunde einzuziehen. Ein großer Schritt dorthin kann gegen Kickers Offenbach gesetzt werden. Nur noch der MSV Duisburg kann diesen Status den Fohlen streitig machen, darf gegen Fortuna Düsseldorf aber schon keinesfalls patzen, um den Rückstand nach oben wettzumachen.
