 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der MSV muss drei Punkte aufholen.
Der MSV muss drei Punkte aufholen. – Foto: Daniel Bender

MSV braucht Schützenhilfe, RWE hofft auf Schalker Patzer im Derby

U17-DFB-Nachwuchsliga: Der MSV Duisburg ist im Duell mit Fortuna Düsseldorf zum Siegen verdammt. In Gruppe H gibt es unterdessen einen Mehrkampf um Platz drei.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Der FC Schalke 04 hat es als aktueller Drittplatzierter alle Karten in der Hand. Nun kann jedoch ausgerechnet Borussia Dortmund das Zünglein an der Waage spielen und den Knappen im Aufeinandertreffen ein Beinchen stellen. Mit Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen streiten sich die beiden heißesten Verfolger um die Punkte.

In Gruppe G ist die Lage deutlich weniger heikel. Meister Borussia Mönchengladbach braucht aus den verbleibenden beiden Spielen vier Punkte, um sicher in die Hauptrunde einzuziehen. Ein großer Schritt dorthin kann gegen Kickers Offenbach gesetzt werden. Nur noch der MSV Duisburg kann diesen Status den Fohlen streitig machen, darf gegen Fortuna Düsseldorf aber schon keinesfalls patzen, um den Rückstand nach oben wettzumachen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
13:00

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
13:00

Sa., 22.11.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
11:00

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
13:00

_______________

So geht es weiter


14. Spieltag
29.11.25 FC Schalke 04 - FC Viktoria Köln
29.11.25 Rot-Weiss Essen - SC Preußen Münster
29.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Meppen
29.11.25 VfL Bochum - Borussia Dortmund

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Sa., 22.11.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Sa., 22.11.2025, 18:30 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
18:30

Sa., 22.11.2025, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
13:00

_______________

So geht es weiter

14. Spieltag
29.11.25 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach
29.11.25 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf
29.11.25 Kickers Offenbach - 1. FC Köln
29.11.25 MSV Duisburg - FSV Frankfurt

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 020.11.2025, 18:00 Uhr
Markus BeckerAutor