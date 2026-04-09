 2026-04-09T03:39:01.720Z

Spielvorbericht

MSV Bonn mit Pokal-Rückenwind zum Klassenerhalt?

Bezirksliga, Staffel 2: Der MSV Bonn ist unter der Woche ins Finale des Bonner Kreispokals eingezogen. Nun wartet mit dem SV Leuscheid der Liga-Alltag.

von Niklas Bien · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Der MSV Bonn spielte im März gegen Spitzenreiter TuS Oberpleis
Der MSV Bonn spielte im März gegen Spitzenreiter TuS Oberpleis – Foto: Ismaele Sicorello

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Es war eine besondere Woche für den MSV Bonn und seinen Trainer Mesih Celik: Mit dem 2:0 über B-Ligist SC Altendorf schoss sich der MSV zum ersten Mal in seiner Vereingeschichte ins Pokalfinale. Direkt nach dem "Meilenstein" richtete Celik den Blick aber wieder nach vorne: "Wir werden uns natürlich top vorbereiten aufs Finale, aber ab sofort liegt unser Fokus wieder auf den Ligabetrieb und hier erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe", betonte der 28-Jährige. Diese schwierige Aufgabe heißt SV Leuscheid – der Sieger der Partie darf an das Thema Klassenerhalt wohl einen Haken machen.

MSV und Leuscheid können Klassenerhalt praktisch fix machen

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15live

Dabei sieht die Tabellensituation der Bonner beinahe noch dramatischer aus, als sie in Wahrheit ist. Der MSV ist zwar nur zwei Plätze vor der Abstiegszone, hat mit seinen 19 Zählern aber sieben Punkte Vorsprung auf den Wahlscheider SV und gleichzeitig noch ein Spiel weniger. Mit einem Sieg am Wochenende könnten an der Hohe Straße definitiv die Planungen für die vierte Bezirksligasaison in Folge konkretisiert werden. Das gleiche gilt für den SV Leuscheid, der im vergangenen Sommer aufgestiegen ist und mit 21 Zählern auf bestem Wege ist, die Klasse zu halten.

Wahlscheid mit Rückenwind

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:15

Wie viel ein Sieg der Bonner oder der Leuscheider am Ende wert ist, hängt auch davon ab, was Wahlscheid macht. Das Schlusslicht hat mit dem 2:1 über den TuS Buisdorf vor der Osterpause ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem VfR Hangelar wartet nun ein Team aus einer ähnlichen Tabellenregion. Im Hinspiel ließ Hangelar beim 4:0 nichts anbrennen.

Die weiteren Spiele des 22. Spieltags

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:15

___________________

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:00

___________________

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
15:15

___________________

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:30

___________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2