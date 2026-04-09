MSV Bonn mit Pokal-Rückenwind zum Klassenerhalt?

Der MSV Bonn spielte im März gegen Spitzenreiter TuS Oberpleis – Foto: Ismaele Sicorello

Es war eine besondere Woche für den MSV Bonn und seinen Trainer Mesih Celik: Mit dem 2:0 über B-Ligist SC Altendorf schoss sich der MSV zum ersten Mal in seiner Vereingeschichte ins Pokalfinale. Direkt nach dem "Meilenstein" richtete Celik den Blick aber wieder nach vorne: "Wir werden uns natürlich top vorbereiten aufs Finale, aber ab sofort liegt unser Fokus wieder auf den Ligabetrieb und hier erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe", betonte der 28-Jährige. Diese schwierige Aufgabe heißt SV Leuscheid – der Sieger der Partie darf an das Thema Klassenerhalt wohl einen Haken machen.

MSV und Leuscheid können Klassenerhalt praktisch fix machen So., 12.04.2026, 15:15 Uhr SV Leuscheid SV Leuscheid Marokkanischer SV Bonn MSV Bonn 15:15 live PUSH

Dabei sieht die Tabellensituation der Bonner beinahe noch dramatischer aus, als sie in Wahrheit ist. Der MSV ist zwar nur zwei Plätze vor der Abstiegszone, hat mit seinen 19 Zählern aber sieben Punkte Vorsprung auf den Wahlscheider SV und gleichzeitig noch ein Spiel weniger. Mit einem Sieg am Wochenende könnten an der Hohe Straße definitiv die Planungen für die vierte Bezirksligasaison in Folge konkretisiert werden. Das gleiche gilt für den SV Leuscheid, der im vergangenen Sommer aufgestiegen ist und mit 21 Zählern auf bestem Wege ist, die Klasse zu halten.

Wahlscheid mit Rückenwind

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr Wahlscheider SV Wahlscheid VfR Hangelar VfR Hangelar 15:15 PUSH