MSV Bonn auf Kurs Klassenerhalt - das erwartet Trainer Celik jetzt

Mesih Celik ist seit Oktober Trainer des MSV Bonn. – Foto: Nassim Poortaie

Der MSV Bonn ist seit dem Bezirksliga-Aufstieg 2023 daran gewöhnt, vor allem um den Klassenerhalt zu spielen. Zur Winterpause hat sich der Vorjahres-13. eine ordentliche Ausgangssituation erspielt: Der MSV steht auf dem zehnten Platz und hat ein Polster von sieben Punkten auf den ersten - und wegen der Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem einzigen - Abstiegsplatz.

Trainer Celik übernahm im Oktober

Daran hat auch Trainer Mesih Celik einen großen Anteil, der die Mannschaft im Oktober von Serhat Dogan (mittlerweile beim Landesligisten FV Bonn-Endenich) übernahm. "Sportlich war die Ausgangslage zu Beginn schwierig, da ich die Mannschaft in einer herausfordernden Phase übernommen habe. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit hat mir das Team jedoch gezeigt, welches Potenzial und welchen Ehrgeiz es in sich trägt", sagt der 28-Jährige, der von der Reserve der Sportfreunde Troisdorf nach Bonn wechselte. Mit vier Siegen und zwei Remis aus neun Spielen führte Celik das Team ins Tabellenmittelfeld. "Dafür gebührt der Mannschaft großer Respekt", sagt der Cheftrainer.

Unter anderem mit dem 5:1 gegen den SC Uckerath oder dem 4:1 gegen die SV Deutz 05 II setzte der MSV im Laufe der Hinrunde Höhepunkte. Gerade die "Mentalität" hat den Tabellenzehnten bisher ausgezeichnet, so Celik: "Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist sehr stark. Wir stehen füreinander ein, egal in welcher Situation." Gerade an der Konstanz müsse sein Team aber noch arbeiten, erklärt der 28-Jährige.