MSV bezwingt Angstgegner DSC 99 und bleibt Spitzenreiter

Aller guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf hat der MSV Düsseldorf in dieser Saison endlich ein Pflichtspiel gegen den DSC 99 gewonnen. Nach Niederlagen in Hinspiel und Kreispokal setzte sich die Mannschaft von Goran Tomic zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga am Sonntag gegen ihren Angstgegner auf eigenem Platz mit 2:0 durch und wahrte ihren Vorsprung an der Tabellenspitze.
Goran Tomic zeigte sich im Anschluss entsprechend erleichtert und wollte einen „verdienten Sieg“ seiner Mannschaft gesehen haben. Eine Einschätzung, die sein Gegenüber auf gegnerischer Seite so nicht uneingeschränkt teilte. Für Sascha Walbröhl kam das Ergebnis nur unter Mithilfe von Schiedsrichter Torben Eickhoff zustande. Dieser wollte kurz vor der Pause ein Handspiel von Kaan Bayrak im eigenen Strafraum gesehen haben und entschied auf Strafstoß für die Gastgeber, den Carlos Penan zum 1:0 verwandelte (37.).
In den Augen von Walbröhl war das eine krasse Fehlentscheidung. „Er hat damit massiv Einfluss auf ein Spiel genommen, in dem sich beide Teams bis dahin weitestgehend neutralisiert hatten“, meinte der Trainer des DSC. Seine Elf war somit gezwungen, die eigene Zurückhaltung abzulegen.
Ohne die zunächst auf der Bank sitzenden Offensivkräfte Onurcan Baysal und Ayoub Alaiz entwickelte der „Club“ im ersten Abschnitt wenig Durchschlagskraft, stand dafür aber hinten sicher. Walbröhl wollte sich für die vorsichtigere Herangegensweise nicht entschuldigen. Wir haben gegen den Spitzenreiter gespielt und wollten einfach kompakt stehen“, sagte der 49-Jährige.
Und tatsächlich wurden die Düsseltaler mit den Hereinnahmen von Baysal und Gnida nach dem Seitenwechsel auch etwas zwingender. „Wir hatten dann drei, vier Szenen. Wenn man beim Tabellenführer punkten will, muss man daraus etwas machen, meine Wahlbröhl . Auch in diesem Punkt waren sich die beiden Übungsleiter an diesem Nachmittag nicht wirklich einig.
„Wir haben heute so gut wie gar nichts zugelassen“, entgegnete Goran Tomic, der sich sieben Minuten vor dem Aofiff entspannt zurücklehnen konnte. Da machte Aaram Abdelkarim auf Vorarbeit von Penan das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Platz stand auf Seiten der Heimelf überraschend auch Said Harouz. Der frühere Regionaligaspieler zählt ab sofort wieder zum Kader des Ligaprimus, der mit dem Sieh seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger aus Eller und Benrath-Hassels wahrte.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: