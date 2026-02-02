MSV bezwingt Angstgegner DSC 99 und bleibt Spitzenreiter

Und tatsächlich wurden die Düsseltaler mit den Hereinnahmen von Baysal und Gnida nach dem Seitenwechsel auch etwas zwingender. „Wir hatten dann drei, vier Szenen. Wenn man beim Tabellenführer punkten will, muss man daraus etwas machen, meine Wahlbröhl . Auch in diesem Punkt waren sich die beiden Übungsleiter an diesem Nachmittag nicht wirklich einig.

„Wir haben heute so gut wie gar nichts zugelassen“, entgegnete Goran Tomic, der sich sieben Minuten vor dem Aofiff entspannt zurücklehnen konnte. Da machte Aaram Abdelkarim auf Vorarbeit von Penan das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Platz stand auf Seiten der Heimelf überraschend auch Said Harouz. Der frühere Regionaligaspieler zählt ab sofort wieder zum Kader des Ligaprimus, der mit dem Sieh seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger aus Eller und Benrath-Hassels wahrte.

____

____

____

