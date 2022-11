MSV-Ausstellung im LVR-Niederrheinmuseum MSV Duisburg: Das MSV Museum lädt zu einer Ausstellung in das Weseler LVR-Niederrheinmuseum ein.

Leben. Liebe. Leidenschaft. Der MSV Duisburg kommt ins Museum! Und zwar vom 25. November 2022 bis zum 2. April 2023 – mit einer großen und faszinierenden Ausstellung im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel. Eine (erstmal, aber hoffentlich nicht für immer) einmalige Sache! Möglich macht’s der MSV Museum e.V. mit seinem ehrenamtlichen Team, das in Kooperation mit dem LVR-Niederrheinmuseum diese Sonderausstellung über das ZEBRA-Universum realisiert.

Für alle MSV- (und andere) Fußball-Fans, aber natürlich auch für „Non-Fußballer“ bietet die Ausstellung interessante wie emotionale Einblicke in die Historie des Meidericher Spielvereins, aber auch in das aktuelle Geschehen. Hier erfahrt ihr etwas, wie die Jugendarbeit in unserem NachwuchsLeistungsZentrum funktioniert – oder, wer die Lichtgestalten des MSV für die deutsche Nationalelf waren.

Erlebt und fühlt große und kleine MSV-Momente selbst; lernt das Blindenradio kennen, nehmt Platz auf der alten Haupttribüne im damaligen Wedaustadion und bestaunt zahlreiche originale Objekte. Abgerundet wird die sensationelle Ausstellung mit vielen Gänsehaut-Momenten durch mehrere Sonder-Veranstaltungen und Vorträge. Alle Infos dazu findet ihr im offiziellen Ausstellungs-Flyer.



Unser Dankeschön geht an das wunderbare Team des MSV Museum e.V. und das LVR-Niederrheinmuseum in Wesel. Wir freuen uns auf Euren Besuch, teilt mit uns das Motto dieses einzigartigen Vereins – also auf Leben. Liebe. Leidenschaft!