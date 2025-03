MSV auf Meisterkurs, Uerdingen und Wuppertal vor dem Absturz

25 Spieltage in der Regionalliga West sind absolviert, der MSV Duisburg hat nach dem 2:0-Sieg beim SC Wiedenbrück den Vorsprung in der Tabelle auf acht Punkte ausgebaut. Die Verfolger Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Mönchengladbach II, Fortuna Köln und die Sportfreunde Lotte haben Federn gelassen. Für den KFC Uerdingen und den Wuppertaler SV spitzt sich die Krise weiter zu. Alle Spiele, alle Tore und alle Höhepunkte in der kompakten Video-Zusammenfassung.