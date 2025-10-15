Der MSV läuft in der 3. Liga von einem Sieg zum nächsten. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

MSV als Pokalgegner für Uerdingen – und als Vorbild In der Vorsaison spielten der KFC Uerdingen und der MSV Duisburg beide in der Regionalliga West. Heute trennen die beiden Klubs zwei Ligen – und gefühlt Welten.

Denn während der KFC im Frühling aufgrund der nunmehr fünften Insolvenz den Spielbetrieb einstellen musste, feierte der Meidericher SV den direkten Wiederaufstieg – als erster Drittliga-Absteiger überhaupt. Ein Wiedersehen gibt es an diesem Mittwoch im Achtelfinale des Niederrheinpokals (19.30 Uhr, Grotenburg).

Heute, 19:30 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen MSV Duisburg MSV Duisburg 19:30 live PUSH Wieder in der dritten Liga, hat der MSV einen famosen Saisonstart hingelegt. Nach zehn Spieltagen führt er die Tabelle souverän an. Doch was ist mit dem Verein in 17 Monaten geschehen? Klub und Fans haben den Gang in die Viertklassigkeit als Chance begriffen und daraus neue Energie geschöpft. So wirkt es von außen. So bestätigt es auch MSV-Geschäftsführer Michael Preetz: „Wir haben den Wiederaufstieg geschafft, indem wir an vielen Stellschrauben gedreht und mit Stadt, Sponsoren und Fans an einem Strang gezogen haben.“

Teilboykott der MSV-Fans So etwas wünschen sich auch alle, die es mit dem KFC halten, für ihren Verein. Doch während man in Duisburg zusammengerückt ist, ist Uerdingen vieles – aber keine Einheit. Noch immer konnte die angestrebte Mitgliederversammlung nicht stattfinden. Derzeit beschäftigt sich das Oberlandesgericht mit dem Fall.