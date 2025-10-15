MSV als Pokalgegner für Uerdingen – und als Vorbild

Denn während der KFC im Frühling aufgrund der nunmehr fünften Insolvenz den Spielbetrieb einstellen musste, feierte der Meidericher SV den direkten Wiederaufstieg – als erster Drittliga-Absteiger überhaupt. Ein Wiedersehen gibt es an diesem Mittwoch im Achtelfinale des Niederrheinpokals (19.30 Uhr, Grotenburg).
Wieder in der dritten Liga, hat der MSV einen famosen Saisonstart hingelegt. Nach zehn Spieltagen führt er die Tabelle souverän an. Doch was ist mit dem Verein in 17 Monaten geschehen? Klub und Fans haben den Gang in die Viertklassigkeit als Chance begriffen und daraus neue Energie geschöpft. So wirkt es von außen. So bestätigt es auch MSV-Geschäftsführer Michael Preetz: „Wir haben den Wiederaufstieg geschafft, indem wir an vielen Stellschrauben gedreht und mit Stadt, Sponsoren und Fans an einem Strang gezogen haben.“
So etwas wünschen sich auch alle, die es mit dem KFC halten, für ihren Verein. Doch während man in Duisburg zusammengerückt ist, ist Uerdingen vieles – aber keine Einheit. Noch immer konnte die angestrebte Mitgliederversammlung nicht stattfinden. Derzeit beschäftigt sich das Oberlandesgericht mit dem Fall.
Es gibt zwei Lager. Und wie gespalten die sind, zeigt sich auch in der Fanszene. So boykottieren Teile der Fans die Spiele des KFC, da sie das Konzept der einen Seite nicht mittragen wollen. In den sozialen Medien überschütten sich die Anhänger beider Lager mit gegenseitigen Vorwürfen, der amtierende Vorstand und die Gegenpartei bezichtigten sich jüngst gar gegenseitig, Straftaten begangen zu haben. Schlammschlacht statt Einheit. Oder eben: wenig MSV gerade in Uerdingen.