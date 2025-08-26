MSV, 1860. Aachen und mehr: Viel Tradition in Elf der Woche

Die Saison in der 3. Liga nimmt immer weiter Fahrt auf. Drei Spieltage liegen schon hinter den Verein, Aufsteiger MSV Duisburg führt als Aufsteiger durchaus überraschend das Klassement an. Auch in der Elf der Woche sind die Zebras vertreten. Außerdem dabei: TSV 1860 München, FC Ingolstadt, VfL Osnabrück, SSV Jahn Regensburg, Alemannia Aachen und die TSG Hoffenheim II. Das ist die Elf der Woche nach Spieltag drei!

Im Traditionsduell trafen Aachen und die Münchner Löwen aufeinander. In einem umkämpften Duell stand auf beiden Seiten lange Zeit die Null, ehe die Gäste in der Schlussphase noch zweimal trafen. Wichtiger Rückhalt der Löwen war dabei Keeper Thomas Dähne, der mit seinen Paraden die Weiße Weste behielt.

Abwehr steht sicher

Die Defensive bilden Marcel Costly (FC Ingolstadt), Jannik Müller (VfL Osnabrück) und Benedikt Bauer (SSV Jahn Regensburg). Costly marschierte unablässig die linke Außenbahn entlang und konnte so immer wieder für gefährliche Offensivaktionen sorgen, doch auch hinten war auf den Verteidiger stets Verlass. Auch Müller war beim 2:0-Erfolg des VfL ein sicherer Posten in der Verteidigung, wie auch Bauer für den Jahn. Der bezwang den starken Aufsteiger aus Schweinfurt mit 3:0 und feierte im Anschluss den ersten Saisonsieg.

Osnabrück-Block im Mittelfeld

Der Regensburger Lucas Bauer erzielte den dritten Treffer für den SSV, nachdem er zuvor per Steckpass in Szene gesetzt wurde und dann den gegnerischen Keeper umkurvte. Zwar erzielte Faton Ademi kein Tor für Aachen, doch er war im Mittelfeld ein steter Fixpunkt im Spiel der Alemannia. Einen durchweg erfolgreichen Tag durchlebte das Osnabrücker Duo Bjarke Jacobsen und Frederik Christensen. Beide trafen je einmal, Christensen legte zudem einen Treffer auf.

Torgefahr im Sturm

Als einziger Angreifer in der Elf der Woche traf Kevin Volland nicht das gegnerische Tor, allerdings war er bei beiden Torerfolgen des TSV der Vorlagengeber. Mit seinem zweiten Saisontor traf Paul Hennrich für die TSG zum zwischenzeitlichen 3:0 beim 4:1-Erfolg über den FC Energie Cottbus. Das Duisburger Wedaustadion zum Beben brachte MSV-Stürmer Thilo Töpken. In der 61. Minute wurde er eingewechselt, in der Nachspielzeit erzielte er den 2:1-Siegtreffer für Duisburg. Der MSV bleibt damit verlustpunktfreier Spitzenreiter der 3. Liga.