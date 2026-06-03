MSC Preussen stellt Trainerteam für die neue Saison vor

– Foto: Krause-Rimkus

Der MSC Preussen hat die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Neuer Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft wird Mario Katte. Unterstützt wird er von Tobias Krause-Rimkus als spielendem Co-Trainer. Komplettiert wird das Team durch Lutz Feickert, der Mario Katte als langjähriger Wegbegleiter, Freund und Berater zur Seite stehen wird.

Mit Mario Katte übernimmt ein in der Region bestens bekannter Fußballfachmann die Verantwortung an der Seitenlinie. Der erfahrene Trainer war unter anderem für Union Schönebeck und Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens tätig. Zu den sportlichen Höhepunkten seiner Laufbahn zählen der Aufstieg mit Union Schönebeck in die Verbandsliga sowie der spätere Aufstieg mit Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in die Landesliga.

Auch Tobias Krause-Rimkus kann auf nahezu 300 Einsätze im Herrenbereich zurückblicken. Der 34-Jährige sammelte Erfahrungen bis in die Verbandsliga und war zuletzt unter anderem für Union Schönebeck aktiv. Künftig soll er seine Qualitäten sowohl auf dem Platz als auch innerhalb des Trainerteams einbringen.

Die Verantwortlichen setzen auf ein Team, das sich seit vielen Jahren kennt und ähnliche Vorstellungen von Disziplin, Zusammenhalt und sportlicher Entwicklung verfolgt. Im Vordergrund stehen dabei nicht große Ankündigungen, sondern kontinuierliche Arbeit und die Weiterentwicklung der Mannschaft.

Nach zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen ist es gelungen, mit Mario Katte, Tobias Krause-Rimkus und Lutz Feickert ein Team zu überzeugen, das künftig beim MSC Preussen die Verantwortung übernehmen wird. Mit viel Erfahrung, Bodenständigkeit und einer klaren sportlichen Philosophie soll die positive Entwicklung des Vereins fortgeführt und die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt werden.