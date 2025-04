MSC Preussen begrüßt einen Rückkehrer für den Abstiegskampf

Der MSC Preussen ist endgültig im Abstiegskampf der Landesliga Nord angekommen. Nach zehn Spielen ohne Sieg droht dem Verbandsliga-Absteiger mehr denn je der "Durchmarsch" in die Landesklasse. Trainer Alexander Daul zeigt sich aber noch positiv, das Ruder herumreißen zu können. Dabei kann der 47-Jährige ab sofort auf einen Rückkehrer setzen.

Mit Danny Ademovic wird ein alter Bekannter wieder zwischen den Pfosten des MSC Preussen auflaufen. Schon in den Verbandsliga-Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 hütete der 28-Jährige den Kasten im Heinrich-Germer-Stadion. Dann folgte der Wechsel zum SC Bernburg , für den Ademovic im ersten Jahr die Nummer eins war. Im Winter allerdings verabschiedete sich der Keeper aus Bernburg - nach nur drei Pflichtspiel-Einsätzen in der Hinrunde.

Nun soll Ademovic seinen Ex-Club im Rennen um den Klassenverbleib in der Landesliga unterstützen. "Zwei Verbandsliga-Saisons war Danny ein wichtiger Teil unseres Torwartteams, wobei er jeweils einen großen Anteil an den Klassenerhalten hatte", schrieb der MSC Preussen zur Rückkehr: "Wir sind sehr froh, dass er uns in dieser wichtigen Phase wieder unterstützt!"