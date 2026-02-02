Mrozek soll Buchhofen retten, ehe im Sommer Reiter Trainer wird

Gregor Mrozek (Bildmitte) springt beim SV Buchhofen in die Bresche – Foto: Verein

Nach Thomas Prebeck, der früher unter anderem den SV Schalding-Heining und die SpVgg Hankofen-Haling anleitete, und Ex-Profi Martin Oslislo, hat die Kreisklasse Deggendorf einen weiteren großen Trainernamen: Gregor Mrozek soll den SV Buchhofen vor dem Gang in die A-Klasse bewahren. Der 45-jährige A-Lizenzinhaber übernimmt den vakanten Übungsleiter-Posten beim Letzten der Kreisklasse Deggendorf. Das Engagement des früheren Nachwuchscoaches des SSV Jahn Regensburg ist allerdings lediglich bis zum Saisonende befristet. Liganuanbhängig übernimmt dann Christian Reiter , der aktuell noch in Diensten des FC Zeholfing steht.

Gregor Mrozek wohnt seit ein paar Jahren im nur wenige Kilometer von Buchhofen entfernten Moos. Bei seiner letzten Station betreute der erfahrene Chefanweiser den Oberpfälzer Bezirksligisten FC Thalmassing, mit dem er im Mai 2025 Kreispokalsieger wurde. Seinen größten Erfolg feierte Mrozek mit dem VfB Straubing, den er 2019 zur Bezirksliga-Meisterschaft führte. "Es ist definitiv ein Freundschaftsdienst. Meine Verwandtschaft lebt dort, mein Trauzeuge und viele meiner Freunde sind aus Buchhofen. Ich wollte eigentlich nichts machen und eine Pause einlegen, da mein Sohn seit vier Wochen auf der Welt ist. Der SV Buchhofen ist an mich herangetreten, ob ich in der unangenehmen Situation bis zum Sommer helfen kann. Ich habe, wie erwähnt, sehr viel Bezug zu dem Verein, deshalb mache ich das gerne. Im Sommer ist aber wieder Schluss für mich. Wir werden gemeinsam alles daran setzen, das Ruder rumzureißen", informiert Gregor Mrozek. "Wir sind überzeugt, dass Gregor genau der richtige Impuls für unser Team ist. Sein Engagement und seine fachliche Kompetenz werden uns helfen, unser sportliches Ziel - den Klassenerhalt - erfolgreich umzusetzen", erklärt die sportliche Leitung des SV Buchhofen.





