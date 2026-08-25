MRL-Umfrage: Merten Favorit – Neunkirchen und Porz unter Druck? 1.130 User votierten vor dem Start: Hohkeppel wackelt, Zülpich überrascht und Valerius glänzt. von red · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Geheimfavorit mit dem Unterschiedsspieler? Wenn es nach der FuPa-Community geht, wird der VfL Vichttal mit Niklas Valerius (re.) ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden. – Foto: Danielle Schall-Langfort

1.130 Teilnehmende haben die Mittelrheinliga vor dem Start der neuen Spielzeit genau unter die Lupe genommen. Das Meinungsbild der Fan-Community liefert klare Tendenzen: Der SSV Merten geht als Meisterfavorit ins Rennen, während Eintracht Hohkeppel zwischen Aufstiegshoffnung und Enttäuschungspotenzial spaltet. Am Tabellenende stehen wie erwartet vor allem die Neulinge im Fokus.

Merten führt das Feld an, Hohkeppel und Vichttal dahinter Beim Meistertipp hat der SSV Merten mit 32,3 Prozent (365 Stimmen) die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic hat sich nach Platz zwei und vier in den vergangenen Spielzeiten in der Liga etabliert und in der Sommerpause auf dem Transfermarkt gezielt verstärkt. Dahinter folgt der SV Eintracht Hohkeppel mit 27,2 Prozent (307 Stimmen). Das Team von Coach Giuseppe Brunetto gilt traditionell als Titelkandidat und verfolgt das klare Ziel, nach dem Abstieg im Jahr 2025 wieder in die Regionalliga zurückzukehren. Komplettiert wird das Führungstrio vom VfL Vichttal mit 21,6 Prozent (244 Stimmen), wobei die Elf von Trainer Andi Avramovic (49) regelmäßig als Geheimfavorit gehandelt wird. Abstiegssorgen bei den Aufsteigern? In der Absteigerumfrage – hier mussten drei Teams genannt werden – geraten vor allem die Liga-Neulinge unter Druck. Das schwerste Los trauen die Fans dem FSV SW Neunkirchen-Seelscheid um Trainer Christoph Gerlach zu: Der Meister der Landesliga Staffel 1 führt das Ranking mit 707 Nennungen an.

Dahinter rangiert die SpVg Porz mit 651 Nennungen. Der Vorjahres-Dreizehnte steht unter der Regie von Trainer Jonas Wendt vor einem großen personellen Umbruch. Wendt ordnete Anfang August die Ausgangslage realistisch ein: „Wir haben klar an Qualität verloren. Wir haben der Mannschaft klar gesagt: Wir müssen diese Saison angehen, als hätten wir 30 Pokalspiele vor der Brust. Uns ist vollkommen bewusst, dass das brutal schwer wird.“ Ebenfalls stark gefährdet sehen 576 User den TuS Chlodwig Zülpich (Meister Landesliga Staffel 2) und seinen 39-jährigen Coach David Sasse. Auf Platz vier der Abstiegskandidaten landet mit 450 Stimmen ein weiterer Aufsteiger: der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind mit Trainer Sascha Zinken (Vize Landesliga Staffel 1). Deutlich mehr Kredit genießt hingegen der vierte Aufsteiger: Der FC Hürth erhielt lediglich 195 Nennungen – und landete damit sogar hinter etablierten Kräften wie dem SSV Bornheim (243) oder dem TuS Blau-Weiß Königsdorf (227).

Als Aufsteiger in die Mittelrheinliga hat man es bekanntlich schwer. Dem TuS Chlodwig Zülpich traut man aber auch eine Überraschung zu. – Foto: Rocco Bartsch