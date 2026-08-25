MRL-Umfrage: Merten Favorit – Neunkirchen und Porz unter Druck?

1.130 Teilnehmende haben die Mittelrheinliga vor dem Start der neuen Spielzeit genau unter die Lupe genommen. Das Meinungsbild der Fan-Community liefert klare Tendenzen: Der SSV Merten geht als Meisterfavorit ins Rennen, während Eintracht Hohkeppel zwischen Aufstiegshoffnung und Enttäuschungspotenzial spaltet. Am Tabellenende stehen wie erwartet vor allem die Neulinge im Fokus.
Beim Meistertipp hat der SSV Merten mit 32,3 Prozent (365 Stimmen) die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic hat sich nach Platz zwei und vier in den vergangenen Spielzeiten in der Liga etabliert und in der Sommerpause auf dem Transfermarkt gezielt verstärkt. Dahinter folgt der SV Eintracht Hohkeppel mit 27,2 Prozent (307 Stimmen). Das Team von Coach Giuseppe Brunetto gilt traditionell als Titelkandidat und verfolgt das klare Ziel, nach dem Abstieg im Jahr 2025 wieder in die Regionalliga zurückzukehren. Komplettiert wird das Führungstrio vom VfL Vichttal mit 21,6 Prozent (244 Stimmen), wobei die Elf von Trainer Andi Avramovic (49) regelmäßig als Geheimfavorit gehandelt wird.
In der Absteigerumfrage – hier mussten drei Teams genannt werden – geraten vor allem die Liga-Neulinge unter Druck. Das schwerste Los trauen die Fans dem FSV SW Neunkirchen-Seelscheid um Trainer Christoph Gerlach zu: Der Meister der Landesliga Staffel 1 führt das Ranking mit 707 Nennungen an.
Dahinter rangiert die SpVg Porz mit 651 Nennungen. Der Vorjahres-Dreizehnte steht unter der Regie von Trainer Jonas Wendt vor einem großen personellen Umbruch. Wendt ordnete Anfang August die Ausgangslage realistisch ein: „Wir haben klar an Qualität verloren. Wir haben der Mannschaft klar gesagt: Wir müssen diese Saison angehen, als hätten wir 30 Pokalspiele vor der Brust. Uns ist vollkommen bewusst, dass das brutal schwer wird.“
Ebenfalls stark gefährdet sehen 576 User den TuS Chlodwig Zülpich (Meister Landesliga Staffel 2) und seinen 39-jährigen Coach David Sasse. Auf Platz vier der Abstiegskandidaten landet mit 450 Stimmen ein weiterer Aufsteiger: der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind mit Trainer Sascha Zinken (Vize Landesliga Staffel 1). Deutlich mehr Kredit genießt hingegen der vierte Aufsteiger: Der FC Hürth erhielt lediglich 195 Nennungen – und landete damit sogar hinter etablierten Kräften wie dem SSV Bornheim (243) oder dem TuS Blau-Weiß Königsdorf (227).
Dem TuS Chlodwig Zülpich trauen die Fans trotz der Abstiegssorgen eine Menge zu: 21,1 Prozent wählten den Aufsteiger zum potenziellen Überraschungsteam der Saison. Dahinter folgen der SSV Merten (10,7 %), der VfL Vichttal (9,2 %) sowie der FC Hürth (8,7 %).
Im Gegenzug wird Eintracht Hohkeppel als größtes mögliches Sorgenkind gehandelt. 21,4 Prozent sehen bei den Brunetto-Schützlingen die potenzielle Enttäuschung der Spielzeit. Dahinter rangieren der 1. FC Düren um Neu-Trainer Philipp Simon (Vorjahr Platz 11) mit 13,5 Prozent sowie der FC Wegberg-Beeck unter Trainer Danny Fäuster (Vorjahr Platz 6) mit 11,4 Prozent.
Bei der Frage nach dem prägenden Akteur der kommenden Saison setzte sich Niklas Valerius durch. Der 30-jährige Angreifer des VfL Vichttal vereinte bei der freiwilligen Frage knapp 50 Nennungen auf sich. Die Anhänger sparen nicht mit Vorschusslorbeeren: „Er ist nun der Mittelrheinliga-Haaland“, heißt es in den Begründungen. Andere attestieren ihm, er „schießt die Liga kaputt“, oder verweisen schlicht darauf: „Sein linker Fuß ist unglaublich.“
Dahinter folgt Noah Kurmali vom SSV Merten mit 23 Nennungen. Der 24-jährige Neuzugang kam vom Ligakonkurrenten TuS Blau-Weiß Königsdorf. Oberliga-Fans beschreiben ihn als „beständig und ideenreich“ und prognostizieren: „Traue ihm 15 Tore und 15 Assists zu.“
Wie schlägt sich der SV Bergisch Gladbach 09 als amtierender Meister der Mittelrheinliga eine Etage höher? Die Mehrheit blickt optimistisch auf den Aufsteiger in die Regionalliga West: 15,6 Prozent sind überzeugt, dass die Gladbacher den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen. Weitere 54,8 Prozent glauben, dass es wird knapp, aber die Elf von Trainer Kevin Kruth die Liga hält. Nur 29,6 Prozent befürchten, dass der SV09 in der wieder in die Mittelrheinliga absteigt.