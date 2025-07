Mr. Spielsport Rainer Knötschke: Eine Legende geht

Es gibt Nachrichten, die möchte man nicht bekommen, es gibt Texte, die möchte man nicht schreiben! Und dann sitzt man als Verfasser dieses Nachrufs mit Tränen in den Augen da und überlegt, wie man einem Mann gedenken kann, der viel mehr war als „nur“ Ehrenmitglied, Träger der goldenen Ehrennadel des FVN, Mitglied in der Ruhmeshalle des Vereins und der zurecht den Spitznamen „Mr. Spielsport“ trug!

Die Verdienste von Rainer Knötschke für unseren Verein sind nicht in Worte zu fassen, er war eine Institution, der Inbegriff eines Spielsportlers wie nur ganz wenige andere Menschen! Egal, ob als erfolgreicher Trainer der 1. Mannschaft oder der A-1, als Trainer der C-1 in der Niederrheinliga, als jahrzehntelanger Kassierer der Jugendabteilung, als Leiter des Vereinsheims, als Obmann der Senioren, als Mitglied des Hauptvorstands, als Beisitzer im Jugendvorstand oder, oder, oder…! Niemand kann sicher sagen, ob der Verein heute noch existieren würde, wenn es Rainer Knötschke nicht gegeben hätte!

Ja, es ist leider eine traurige Tatsache: Unser lieber Rainer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren verstorben! Er hatte natürlich altersbedingte Leiden, aber letztlich kam sein Tod doch überraschend. Ich selber habe ihn vor kurzer Zeit noch im „Nordbahnhof“ getroffen und da ging es ihm allem Anschein nach recht gut.

Neben seinem schwarz-weißen hatte Rainer aber vor allem auch ein blau-weißes Herz! Seine zweite große Leidenschaft war der FC Schalke 04, dem er soviele Jahre bedingungslos treu war als Dauerkarteninhaber! Seine Urlaube im Sommer verbrachte er häufig in unmittelbarer Nähe zum Trainingslager seiner Knappen, Heim-, aber auch viele Auswärtsspiele, waren Pflichttermine!

Rainer hatte sich aus gesundheitlichen Gründen in den letzten ein, zwei Jahren weitestgehend aus dem aktiven Vereinsleben verabschiedet, aber wenn er bei den Jugendsportwochen Wertmarken und Geld zählen konnte, dann war der gelernte Bankkaufmann in seinem Element, auch wenn es den ganzen Tag unter dem Carport in Anspruch nahm, egal ob Sonne oder Regen! Er war da!