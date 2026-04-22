"Mr. 1. FC" bleibt! Kober verlängert in Wunstorf

– Foto: Timo Babic

Der 1. FC Wunstorf kann in seiner Kaderplanung für die kommende Saison auf ein vertrautes Gesicht bauen: Jaro Kober hat seinen Vertrag verlängert. Der 21-jährige Torhüter ist seit der F-Jugend Teil des Vereins und gehört damit zu den prägenden Eigengewächsen im Kader.

Kober lebt in Wunstorf und durchläuft ab dem Sommer bereits sein viertes Jahr im Herrenbereich. Seine langjährige Bindung an den Klub unterstreicht die besondere Rolle, die er intern einnimmt – nicht nur sportlich, sondern auch als Identifikationsfigur.

Lob für Haltung

Vor allem im Trainerteam wird Kobers Entwicklung aufmerksam verfolgt. Torwarttrainer Christian Kuhn hebt dabei nicht nur die sportlichen Fortschritte hervor, sondern vor allem dessen Einstellung: „Über die Verlängerung von Jaro bin ich sehr glücklich. Ich begleite Jaro jetzt seit drei Jahren und ich kann sagen, dass Jaro riesen Schritte nach vorne gemacht hat und dass unser Weg noch lange nicht zu Ende ist.“