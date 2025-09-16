Mpongo erzielt Viererpack – Vierkirchen und Altomünster feiern vierten Sieg in Folge

Vier der fünf Tore des TSV Dachau 1865 II erzielte Michael Mpongo. – Foto: FuPa Oberbayern

TSV Altomünster setzt sich im Topspiel bei der SpVgg Hebertshausen 2:1 durch.

Da waren es nur noch zwei: Nach der vierten Runde der Münchner Fußball-A-Klasse 1 halten mit dem SC Vierkirchen und dem TSV Altomünster noch zwei Mannschaften die Maximalausbeute. Überraschend stolperte Kollbach gegen Karlsfeld III. TSV Altomünster – SV Hebertshausen 2:1: Dieses Duell war das erste Topspiel der noch jungen Saison, nachdem zuvor beide Teams dreimal gewonnen hatten. Mit einem Traumtor von Sebastian Hüttner gingen die Herbertshausener in Führung (8.). Altomünster hatte den glücklichen Umstand, dass Spielertrainer Raphael Penk relativ schnell der Ausgleich gelang (20.). Torschütze Hüttner sah kurz vor der Pause die Rote Karte. Die Altomünsterer sprachen von einer klaren Notbremse, die Hebertshausener von einem alltäglichen Laufduell.

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr TSV Altomünster Altomünster SpVgg Hebertshausen SpVgg Hebeh. 2 1 Abpfiff Dennoch blieb die Partie komplett offen mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Unentschieden wäre die gerechte Lösung gewesen, aber Matthias Keil gelang in der 78. Minute das Tor zum Bigpoint im Duell zweier Mannschaften, die heiße Kandidaten für ganz vorne sind.

TSV Allach II – SC Vierkirchen 1:6: „Das war 90 Minuten ein richtig gutes Spiel“, sagte SCV-Trainer Tim Görlitz. In der Vorwoche war er gefrustet gewesen wegen der Leistung, doch diesmal sah er den Fußball, den er sich vorstellt. Zwischenzeitlich hieß es 6:0 durch ein Eigentor (14.) sowie die Treffer von Luca Kaiser (22.), Octavian Dragan (31., 40., 80.) und Hakan Karabudak (82.). Der SC Vierkirchen zeigte diesmal, dass der Weg zur Meisterschaft nur über ihn führen wird. Mit dem 6:1 waren die Allacher am Ende auch noch gut bedient.

FC Kollbach – TSV Eintracht Karlsfeld III 1:1: Unter der Woche wurde die Verletztenliste der Kollbacher um drei Namen länger, und dann machte man noch ein Spiel weit weg vom eigentlichen Konzept. Kollbach hatte dennoch genug Chancen für die Führung und vergeigte unter anderem einen Elfmeter. Direkt nach dem Seitenwechsel gab es Rot für Maximilian Richter (47.), und dann ging ein Rück durch die Mannschaft. David Peschke gelang das erlösende 1:0 (68.). Doch dann traf Johann Oltshausen mit einem Schuss aus 30 Metern, der Ball wurde auf dem nassen Boden tückisch. „Wenn du eine Spitzenmannschaft sein möchtest, dann musst du solche Spiele gewinnen“, so Kollbachs Trainer Robert Friedrich.

SC Lerchenauer See – ASV Dachau II 2:6: Der Absteiger aus der Kreisklasse machte wieder einen seriösen Job und war in allen Belangen überlegen. Nach gut einer Stunde waren alle Fragen geklärt, es stand 5:0 nach Toren von Luis Jendrzej (3., 59.), Fabien Geßner (19., Elfmeter), Tim Klesel (50.) und Philipp Mühlbauer (63.). Dann trafen noch für die Gastgeber Timo Samweber (76., Elfmeter) und Andreas Reil (90.+5) sowie beim ASV Kevin Spielberger (90.+3).

SpVgg Kammerberg II – SV Riedmoos II 1:3: Mit schönen Kombinationen über den Flügel gelangen den Gästen schnelle Tore von Florian Schenkl (5., 14.). Nach dem Anschlusstreffer von Daniel Meier (20.) kam ein Bruch ins Spiel, da hätte Kammerberg aus ausgleichen können. Nach dem 1:3 (Patrick Bach, 80.) bekamen die Gastgeber noch einen Elfmeter, den Torwart Niklas Rolle parierte. Mit einem 2:3 wäre der Kick noch einmal richtig heiß geworden.

TSV Dachau III – SC Inhauser Moos II 5:2: Mit einem zwischenzeitlichen 4:0-Vorsprung nach den Toren von Kevin Henneberger (5., Elfmeter) und Michael Mpongo (15., 22. und 76. Minute) hatten die Dachauer ihren guten Saisonstart schon veredelt. Zehn Punkte nach vier Spielen können sich sehen lassen. „Wir waren von Anfang bis Ende die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Sone Vurucu. Das fünfte Tor machte wieder Mpongo, zwischenzeitlich hatten Yannik Schmid und Ersin Ameti für den Gast getroffen.