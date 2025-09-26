Mozain weiß um Hasborns Gefährlichkeit

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag um 15.30 Uhr (also 90 Minuten früher wie ursprünglich bekanntgegeben) das Heimspiel gegen den ehemaligen Oberligisten SV Rot-Weiß Hasborn an. Die Tholeyer kommen als Tabellen- Zehnter und bringen eine kleine Serie mit. "Sie haben die letzten drei Spiele nicht verloren, haben dabei Auswärtssiege in Jägersburg und Köllerbach geholt. Das zeigt, wie gefährlich sie sein könnten. Wir müssen defensiv stabiler werden, wir machen zwar viele Tore, kassieren aber auch zu viele. Da müssen wir uns verbessern, da haben wir nun auch wie in der Vorbereitung wieder intensiv dran gearbeitet", sagte der Trainer am Freitag. "man muss bedenken, dass uns hinten immer wieder wichtige Spieler fehlten und wir da viel ändern mussten. Nun kommt Gianluca Lo Scrudato zurück, da hoffen wir, dass es jetzt wieder besser wird", ergänzt er. Dafür fallen andere Spieler aus. So steht Mateo Schulze immer noch nicht zur Verfügung, Luca Behr fällt ebenso aus wie der erkrankte Aaron Sänger. Zidedin Osmanagic klagte über Muskelbeschwerden, da muss die Entwicklung bis zum Sonntag abgewartet werden. Außerdem ist Lucas Dier erkrankt.