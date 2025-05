Moustapha Salifou wechselt zum FC Dreistern

Salifou, der in seiner Karriere unter anderem für Aston Villa in der Premier League sowie für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga spielte, bringt eine Fülle an internationaler Erfahrung mit. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland stand er in allen drei Gruppenspielen für Togo auf dem Platz. Zuletzt war der 41-jährige Mittelfeldspieler bei RB Petrolspor München aktiv, wo er nicht nur durch seine spielerischen Qualitäten, sondern auch als Mentor für jüngere Spieler überzeugte.  

Die Verpflichtung wurde maßgeblich durch die Vereinsverantwortlichen mit enger Zusammenarbeit Trainer Damir Suljanovic realisiert. Suljanovic kennt Salifou bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Türkspor Augsburg, was den Wechsel erleichterte.