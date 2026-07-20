Moustapha Salifou übernimmt von „Ossi“ Yildirim

Mit großer Motivation ist der TKSV Donauwörth in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Gleichzeitig stellt der Verein die Weichen für die Zukunft und begrüßt mit Moustapha Salifou den neuen Spielertrainer.

Moustapha Salifou bringt einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz zum TKSV Donauwörth. Der ehemalige togolesische Nationalspieler absolvierte 66 Länderspiele für Togo und vertrat sein Heimatland bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Auf Vereinsebene spielte der technisch starke Mittelfeldspieler unter anderem für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga, Stade Brest in Frankreich, den FC Wil in der Schweiz sowie den englischen Premier-League-Club Aston Villa. Weitere Stationen führten ihn zum 1. FC Saarbrücken, TSV 1860 Rosenheim und Türkspor Augsburg …

Als Co-Trainer an seiner Seite wird er von unserem erfahrenen Spieler Sergen Arslan unterstützt.

Der gesamte Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und auf die neue Saison mit Moustapha Salifou als Spieler, Trainer und Mensch.

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Danke, Ossi!

Gleichzeitig verabschiedet der TKSV Donauwörth seinen langjährigen Trainer Özkan „Ossi“ Yıldırım.

Mit seinen Meisterschaften und zahlreichen unvergesslichen Momenten hat Ossi die Vereinsgeschichte der letzten Jahre entscheidend mitgeprägt. Sein Engagement, seine Leidenschaft und sein unermüdlicher Einsatz für den Verein und das Team verdienen höchsten Respekt.

Der gesamte Verein bedankt sich herzlich für die gemeinsame Zeit und die geleistete Arbeit. Ossi wird dem TKSV Donauwörth aber stets erhalten bleiben ob in beratender Form, mit seiner Hilfe oder als treuer Fan an der Seitenlinie.

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Unsere 2.Mannschaft wird geführt wie auch in der vergangenen Saison von Gaetano Castiglione. Gökalp Ersan übernimmt mit dieser Saison den Posten als Co-Trainer.

Wünschen den gesamten Spielern, den Funktionären, unseren Gegnern in der Liga eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison 2026/2027.

TKSV Donauwörth

Abteilung Fussball