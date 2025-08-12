Mourad Boukellal neuer Trainer bei der US Esch

Mourad Boukellal ist neuer Trainer der 1.Mannschaft der US Esch, dies bestätigte der Übungsleiter FuPa gegenüber in einem kurzen Telefongespräch. Nach einem Jahr Pause kehrt er auf eine Trainerbank zurück, zuvor war er beim FC Ehleringen tätig. Unterstützt wird er bei den Lallingern von Mourad Lazaar. Der Kontakt um kleinen Escher Verein kam über deren Sportdirektor MArcelo Lacerda Garcia e Freitas zustande.

„Wir wollen den Verein wieder etwas höher bringen als er im Moment dasteht. Ich basiere mich dafür auf meine Erfahrungen, die ich in Ehleringen machte. Es gab zahlreiche Veränderungen bei der US Esch, sowohl im Vorsitz und Vorstand als auch in der Mannschaft. Wir versuchen unsere Arbeit auf die kommenden zwei oder drei Jahre auszurichten, in dieser Zeit kann man viel erreichen. Den Klassenerhalt in dieser Saison bei der starken Konkurrenz zu schaffen, wird nicht leicht“ so Mourad Boukellal gegenüber unseren Portal.