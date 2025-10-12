Motowilczuk schießt Augsburg II zum Derbysieg!

Vor 1.864 Zuschauern im altehrwürdigen Rosenaustadion entschied ein Sonntagsschuss das Stadtderby: Kevin Motowilczuk traf in der 73. Minute aus 35 Metern in den Winkel und bescherte der U23 des FC Augsburg den 1:0-Erfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg. Mit dem Derbysieg klettert der FCA II auf Rang 15, die „Schwabenritter“ bleiben als Schlusslicht bei 4 Punkten.
Schwaben Augsburg erwischte die bessere erste Hälfte und hatte kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß: Felix Schwarzhold traf per Distanzschuss den Pfosten, wenig später köpfte Dennis Ruisinger nach einer Ecke knapp überdas Tor. Der FC Augsburg II blieb offensiv bis auf einen Abseitstreffer weitgehend blass - zur Halbzeit blieb es beim 0:0.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle, setzten sich höher fest und erhöhten die Schlagzahl. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute: Kevin Motowilczuk fasste sich aus gut 35 Metern ein Herz und jagte den Ball unhaltbar in den Winkel - Schwaben-Keeper Noah George war chancenlos.
In der Schlussphase sah Lukas Ramser in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte. Die Gastgeber mussten in Unterzahl anrennen, konnten das Ergebnis jedoch nicht mehr drehen.
Max Wuschek (Sportdirektor Schwaben Augsburg): "In der ersten Halbzeit hatten wir Oberwasser und kurz vor der Pause zwei Riesenchancen: Felix Schwarzhold trifft aus der Distanz den Pfosten, Dennis Ruisinger köpft nach einer Ecke knapp drüber. Nach dem Wechsel erhöhte der FCA die Schlagzahl. In der 73. Minute haben sie das Quäntchen Glück, das uns aktuell fehlt: ein Sonntagsschuss aus 35 Metern in den Winkel bringt das 0:1. Insgesamt brachten wir offensiv zu wenig zustande, daher gehen wir erneut als Verlierer vom Platz. Unterm Strich war es ein Spiel ohne klaren Sieger, aber wenn du unten drinstehst, läuft es halt oft gegen dich.“
