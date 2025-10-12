Jubel bei der U23 des FC Augsburg: Der FCA entscheidet das Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg für sich und klettert auf Platz 15. – Foto: Philipp Imhof

Motowilczuk schießt Augsburg II zum Derbysieg! 13. Spieltag - Regionalliga Bayern: Die Zweitvertretung des FC Augsburg sichert sich im Derby den Sieg gegen den Stadtrivalen Schwaben Augsburg. Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern

Vor 1.864 Zuschauern im altehrwürdigen Rosenaustadion entschied ein Sonntagsschuss das Stadtderby: Kevin Motowilczuk traf in der 73. Minute aus 35 Metern in den Winkel und bescherte der U23 des FC Augsburg den 1:0-Erfolg gegen den TSV Schwaben Augsburg. Mit dem Derbysieg klettert der FCA II auf Rang 15, die „Schwabenritter“ bleiben als Schlusslicht bei 4 Punkten.

Schwaben Augsburg erwischte die bessere erste Hälfte und hatte kurz vor der Pause die Führung auf dem Fuß: Felix Schwarzhold traf per Distanzschuss den Pfosten, wenig später köpfte Dennis Ruisinger nach einer Ecke knapp überdas Tor. Der FC Augsburg II blieb offensiv bis auf einen Abseitstreffer weitgehend blass - zur Halbzeit blieb es beim 0:0.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle, setzten sich höher fest und erhöhten die Schlagzahl. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute: Kevin Motowilczuk fasste sich aus gut 35 Metern ein Herz und jagte den Ball unhaltbar in den Winkel - Schwaben-Keeper Noah George war chancenlos. In der Schlussphase sah Lukas Ramser in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte. Die Gastgeber mussten in Unterzahl anrennen, konnten das Ergebnis jedoch nicht mehr drehen.