Motorradunfall zwingt Schwaig zur Torwart-Suche: „Ritt auf der Rasierklinge“

Schlechte Nachrichten für den FC SF Schwaig: Torhüter Philipp Strunk fällt vorerst bis zur Winterpause aus. Nun steht der Bayernligist unter Druck.

Schwaig – Eigentlich läuft beim Bayernliga-Aufsteiger alles nach Plan: 18 Punkte auf dem Konto, ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld. Doch eine Nachricht bringt Schwaig nun in die Bredouille. Am 19. September stürzte Keeper Philipp Strunk vom Motorrad.

Fehlt Schwaig erstmal: Bayernliga-Keeper Strunk hatte „Glück im Unglück“

Philipp Strunk ist zweiter Torhüter der Sportfreunde Schwaig. Der 25-Jährige hatte am 19. September vor dem elften Spieltag einen Motorradunfall. Hierbei brach er sich das Fersenbein und den Mittelfuß, wie der FCS auf Instagram mitteilte. „Er hatte Glück im Unglück“, gibt Trainer Christian Donbeck gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern Entwarnung.

Der Keeper hielt sich nur ein paar Tage zur Überwachung im Krankenhaus auf. Die Verletzung musste nicht operiert werden und er befindet sich bereits wieder auf den Beinen. Seinen Mannschaftskollegen guckte Strunk schon bei Trainingseinheiten, sowie Spielen zu. Dennoch schließt der FCS ein Comeback des Torhüters bis zur Winterpause aus. „Uns ist jetzt erstmal wichtig, dass er mit einer überschaubaren Verletzung davongekommen ist“, sagt Donbeck.

„Es ist wie ein Ritt auf der Rasierklinge.“

Christian Donbeck, Trainer der Sportfreunde Schwaig.

Das Ausfallen des Torhüters bereitet dem Verein Sorgen. Mit Maximilian Huber hat Schwaig einen sehr jungen Torwart. Falls der 20-Jährige verletzungsbedingt ausfallen sollte, wäre Franz Hornof der einzige Ersatz.

Der 33-Jährige ist aber Spielertrainer und Torwart der Schwaiger Zweitvertretung. Hornof könnte zudem berufsbedingt ausfallen und teilweise überschneiden sich Spiele der ersten und zweiten Mannschaft. „Mit nur zwei Torhütern für zwei Mannschaften ist die Situation mehr wie alarmierend und kaum umsetzbar“, sagt Donbeck, „Es ist wie ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Nach Pipinsried reiste der Verein bereits ohne Auswechseltorhüter an.

FC Sportfreunde Schwaig sucht einen Torhüter für die Bayernliga

Deshalb sucht der Bayernligist auf Hochtouren nach einer Vertretung. Der Verein befindet sich täglich in Gesprächen mit Torhütern, die zur Verfügung stehen. Jedoch erschweren die Wechselmodalitäten die Situation enorm. „Einen spielberechtigten und spielfähigen Torwart mit Qualität für die Bayernliga zu finden, ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen“, sagt Donbeck, „wir suchen dringendst einen Torwart.“ Bis dato sind sie noch nicht fündig geworden.