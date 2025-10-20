Motorrad-Unfall: TSV Mariendorf sorgt sich um Kapitän

Mariendorf-Kapitän Austermann nach Motorrad-Unfall im Krankenhaus

Zur Schwere der Verletzungen äußerte sich Cornills nicht. Auch wie lange Austermann dem Berlin-Ligisten fehlen wird, ist derzeit noch unklar.

Schocknachricht für den TSV Mariendorf 1897: Kapitän Julian Austermann steht der Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Der 35-Jährige liegt nach einem Motorrad-Unfall im Krankenhaus. Das bestätigte Trainer Thorsten Cornills nach dem 3:2-Auswärtssieg beim SC Staaken.

Der SC Staaken erwischte im Heimspiel gegen Mariendorf einen Blitzstart. Keine drei Minuten waren gespielt, als Efraim Gakpeto zur Führung traf. Wenige Augenblicke später vergab Mariendorfs Pascal Wedemann die Chance zum Ausgleich, scheiterte per Foulelfmeter an Torhüter Linus Hechtfisch. Das 1:1 besorgte dann Tugay Ulusoy in der 40. Minute. Im zweiten Spielabschnitt ging zunächst Staaken erneut in Führung. Dem Ausgleich der Gäste in der 78. Minute folgte das Siegtor durch Yusuf Yorguner in der Nachspielzeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!