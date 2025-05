Motor Halle verstärkt Trainerteam im Männerbereich

Zusammen mit dem aktuellen Trainer Andreas Band werden sie ab der kommenden Saison die Geschicke leiten und für neuen Schwung in der 1. Mannschaft der SG Motor Halle sorgen. Nach einer Saison in der einen Spieltag vor Schluss klar ist, dass es für nicht mehr als Platz 9 reicht, scheint dies auch mehr als nötig. Neue Impulse und vor allem eine Erweiterung des aktuellen Kaders braucht es für die neue Saison. Die beiden noch jungen Trainer bringen jede Menge Erfahrung aus zahlreichen Jahren im Nachwuchsbereich mit.

Maximilian Dietrich war seit 2011 Trainer bei der SG Motor Halle, bevor er sich im Sommer 2023 aus dem Fußball vollständig zurückzog. Ihm gelangen in seiner Zeit als U15 und U17 Trainer der Gewinn der Stadtmeisterschaft mit der U15 und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga. Weiterhin gelang ihm mit seinen Mannschaften viermal der Einzug in das Stadtpokalfinale, wobei dieses einmal gewonnen werden konnte. Zudem war er von 2019 - 2023 Nachwuchsleiter bei der SG Motor Halle.

Georgiy Bichegkuyev schaffte mit der U17 den damaligen Aufstieg in die Landesliga und den Einzug in das Stadtpokalfinale. Vor seiner 1-jährigen Pause gelang ihm zudem der Einzug in das FSA-Pokal Viertelfinale. Dort konnte er und sein Team erst durch den 1. FC Magdeburg gestoppt werden. Des Weiteren ist er seit einigen Jahren im Auftrag des DFB als Stützpunkttrainer bestrebt neue Talente zu entdecken und zu fördern.

Unser amtierender Trainer Andreas Band ist seit mittlerweile 21 Jahren Trainer der 1. Männermannschaft. Er übernahm 2004 nach einem Abstieg die Mannschaft und sah sich vor der Herausforderung viele junge, unerfahrene Spieler zu integrieren und stieg zwei Jahre später wieder in die höchste Spielklasse der Stadt auf. Im Jahr 2018 wurde dies durch den Aufstieg in die Landesklasse noch übertroffen. Des Weiteren zog er mit der Mannschaft im Jahr 2020 in das Finale des Stadtpokals ein.

Über die neue Trainerkonstellation sagt Andreas Band: "Die beiden für dieses Projekt zu gewinnen war wichtig für unseren Verein. In den letzten Wochen hatten wir viele intensive Gespräche darüber geführt, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann." Zum Ergebnis sagt Andreas Band: "Ich bin sehr zufrieden, was wir bereits erarbeitet haben und freue mich auf die kommende Saison und die Zusammenarbeit, denn die Mannschaft braucht dringend neue Impulse von Außen."

Auf die im Verein schon mehrfach gestellte Frage der Rollenverteilung zwischen den drei erfahrenen Trainern äußerte sich Maximilian Dietrich: "wir haben alle drei die Funktion eines Chef-Trainers und erfüllen dabei die Aufgaben eines Co-Trainers und Mannschaftsleiters." Weiterhin bemerkt er zur Frage, was ihn aus der Pause zurückgeholt hat: "Ich habe viele der aktuellen Jungs im Kader in ihrer Jugend selbst trainiert und in Gesprächen festgestellt, dass sie sich etwas mehr Unterstützung für den aktuellen Trainer wünschen. Das und die Liebe zu diesem tollen Verein hat mich am Ende überzeugt eine so wichtige Aufgabe zu übernehmen und meine langjährige Erfahrung mit einbringen zu dürfen."

Zur sportlichen Vision sagt Georgiy Bichegkuyev: "Wir haben viele junge und hungrige Spieler die zusammen mit gestandenen, erfahrenen Spielern der Mannschaft das Potential haben wieder eine größere Rolle in der Stadtoberliga zu spielen. Hierzu möchte ich meine Erfahrung, welche ich auch durch meine Trainerausbildung zur B-Elite Lizenz gesammelt habe, nutzen und weitergeben." Zu bereits bekannten Veränderungsmaßnahmen sagt er weiter: "Wir haben relativ schnell einen Fahrplan für die neue Saison erstellt und diesen auch bereits der aktuellen Mannschaft präsentiert. Wir können aufgrund der Trainerkonstellation im Training intensiver und individueller arbeiten. Zudem werden wir deutlich mehr an der Teamchemie arbeiten, als es in den letzten Jahren der Fall war."