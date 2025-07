Motiviertes Differdingen will in die nächste Runde

Differdingen brauchte im Hinspiel – wie in bislang allen internationalen Auftritten – rund eine halbe Stunde, um in Fahrt zu kommen. Was gegen Drita in der Qualifikation zur Champions League nicht genug war, war es aber im Hinspiel der Conference-League-Quali bei The New Saints (TNS).

Diese anfänglichen Schwächen, die durch den Umbruch im Mittelfeld und Angriff des FCD zu erklären sein dürften, werden kaum einem Gegner entgangen sein. Doch man arbeitet sie behutsam auf und hatte erneut eine knappe Woche Zeit, um sich in dieser Hinsicht zu verbessern, was sich für das Rückspiel in einer leicht anderen Aufstellung widerspiegeln könnte.